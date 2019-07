Llega al cine ¿Conoces a Tomás?, una realidad poco explorada del autismo

"La idea es normalizar el tema, pues hay estigmas respecto a la gente que es diferente, no sólo contra quienes tienen autismo”, dijo la cineasta María Torres a propósito del estreno de su ópera prima ¿Conoces a Tomás?, que llega a las salas de cine comerciales con un mensaje que invita a aceptar las diferencias y a celebrar la inclusión.

Después de ganar el Ariel a Mejor Actor de Reparto por su participación en la película Museo al lado de Gael García, Leonardo Ortizgris protagoniza este filme al lado del también ganador de la misma categoría el año pasado Hoze Meléndez, en una historia sobre el autismo, una realidad poco explorada en la cinematografía mexicana.

En entrevista para Crónica, los actores comparten las expectativas que tienen sobre este filme que se estrena este viernes: “La directora María Torres tenía muy claro todos los puntos que quería tocar con la película, porque está contada desde su experiencia”, expresó Leonardo.

“Nos habla, sobre todo, de la amistad y lo que me llamó la atención de este proyecto fue que no es moralina, aleccionadora, sino que es hablar de la diferencia de una manera positiva y de integración. Esta película no busca sensibilizar a nadie, al contrario, busca poner el dedo en la llaga sin victimizar a la persona con autismo. Hablamos de este tema de una manera que debemos entender todos y quitarnos esos muros de nuestra cabeza”, agregó.

El filme cuenta la historia de cuando Leo (Leonardo Ortizgris) le promete a su novia Fer (Marcela Guirado) que será más responsable y se ofrece a cuidar de su hermano Tomás (Hoze Meléndez) mientras ella practica una cirugía. Pero Leo y su amigo Chris (Alan Estrada) rompen la promesa y deciden llevarse a Tomás a la boda de un famoso productor, donde tocarán junto con sus excéntricas coristas y, sobre todo, descubrirán lo complejo que resulta vivir un día con un joven con autismo.

Al respecto, Ortizgris compartió algunos detalles de su trabajo interpretativo, como su nivel de improvisación, que estuvo a prueba durante el rodaje, y algunas técnicas que le ayudaron a darle naturalismo a su papel, como el pedir no conocer ningún detalle del personaje de Tomás para tener reacciones genuinas:

“El proceso de trabajo entre Hoze y yo fue muy particular porque en los ensayos hablamos de muchísimas cosas pero yo preferí nunca conocer el papel de Tomas hasta que empezamos la filmación y eso fue muy interesante e importante para la construcción de mi personaje, ya que ahí aprendí a relacionarme con Tomas. La cámara daba esa dificultad para realizar esa conexión con él, porque yo no sabía nada de cómo lo haría Hoze y todo lo fui descubriendo mientras se filmaba la película. Eso fue lo más difícil pero también lo más divertido.”

En el caso de Hoze, cuenta que ha sido el trabajo que le ha llevado más tiempo de preparación para ejecutar: “Investigué y sobre todo conviví con personas que tienen esta particularidad. Fui a organizaciones como Iluminemos de azul y Teletón para conocer cómo viven el día a día, ahí conocí a José Carlos, quien fue la inspiración de mi papel en la película”, dijo el actor a Crónica.

“Lo que el público verá es lo que yo viví al conocer a este chico que en todo momento fue muy divertido estar con él y creo que es una cinta que no busca dar aprendizajes sino reflexionar para ser tolerantes ante distintas diferencias, sean las que sean”, agregó el histrión.

Actualmente se estima que en el mundo uno de cada 70 recién nacidos es diagnosticado con autismo, mientras que en México uno de cada 115 niños nace con esta condición.¿Conoces a Tomás? Busca generar muchas preguntas y por supuesto respuestas en el público en una película donde aseguran el público se divertirá muchísimo.

“Me gustaría que la gente al salir del cine se hiciera preguntas de cómo se relacionan con la familia y amigos. Que se den cuenta de tantas etiquetas que les ponemos a las personas. También me gustaría que esta película ayude a romper prejuicios y visibilice a las personas que viven con y en condiciones diferentes, que las abracemos, llámense también migrantes, el mensaje de igual manera es la tolerancia y así podremos crecer como sociedad”, comentó Leonardo.

Del mismo modo, Hoze Meléndez hace un llamado a las personas a acercarse a ver un nuevo cine mexicano: “Se van a divertir mucho porque hay grandes actores, cada uno de nosotros está acostumbrado a realizar cosas diferentes en teatro, televisión y cine, pero aquí se logró algo maravilloso. Es una historia de amor y de amistad con mucha comedia, ya que se trata a Tomás como un igual”, concluyó.