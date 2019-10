Lleva UNAM divulgación de la ciencia a hospitales infantiles con Estrelleros

El Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó su nuevo proyecto de divulgación de la ciencia llamado Estrelleros, enfocado en llevar astronomía a hospitales infantiles de la Ciudad de México, por medio de exposiciones, talleres y juegos, además de telescopios.

El proyecto cuenta con financiamiento compartido de la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y busca que los niños y jóvenes que están en hospitales se puedan “emocionar, maravillar y sentir estímulo a su curiosidad científica”, como explicó el director del Instituto de Astronomía, Jesús González.

“El proyecto lleva astronomía a los hospitales y se enfoca en niños y adolescentes cuando están hospitalizados o esperando consulta, a través de conferencias, talleres, de tener telescopios y planetarios móviles. Se visitan hospitales en la Ciudad de México, para generar una cultura del conocimiento científico tanto en los niños y adolescentes, como en sus familiares. Las actividades las realizan estudiantes y académicos del Instituto de Astronomía, a través del Departamento de Comunicación de la Ciencia”, indicó en la conferencia de presentación el doctor Jesús González.

Al igual que son diferentes los historiales de cada paciente, la experiencia con Estrelleros toca diferentes extremos de la apropiación social de la ciencia, desde una experiencia puramente lúdica o de juego, hasta la formación de vocaciones de niños que no sabían o ya suponían pero no tenían seguridad de que querían estudiar astronomía.

El esfuerzo es encabezado por Gloria Delgado y Diego López Cámara, investigadores y jefes del Departamento de Comunicación de la Ciencia del IA y se han sumado 20 académicos y estudiantes del Instituto. Las primeras visitas se han hecho al Hospital Shriners para Niños y Una vez que concluya la fase piloto, pretenden llevar el proyecto al Instituto Nacional de Pediatría y al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

“Una parte muy importante de este proyecto es que hemos tenido recursos de Conacyt para pagar unas becas a nuestros becarios, quienes no sólo son astrónomos, sino que vienen de disciplinas muy diferentes como la Química, Ingeniería Industrial o Artes Visuales, quienes nos aportan el complemento de lo que los astrofísicos no podemos pero queremos llevar a los hospitales, donde los niños posiblemente tienen que estar sentados mucho tiempo o no pueden hacer todas las maniobras con sus manos”, explicó Gloria Delgado, responsable técnica del proyecto.

Diego López Cámara, también investigador del IA, expuso que los estrelleros inician su visita con una conferencia para invitar a la gente a participar en los cuatro talleres que ofrecen: Construye tu propia galaxia, La música del Universo, Misión espacial y Entinta tu Sistema Solar.