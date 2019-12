Llevan la música electrónica al sinfónico

El próximo 21 de diciembre, EMPO Sinfónico presentará en el Teatro Metropólitan una manera diferente de escuchar y vivir la música electrónica. Se trata de un espectáculo basado en las pistas más icónicas del género, que se combinarán con una propuesta audiovisual y arreglos sinfónicos en vivo.

En entrevista con Crónica, el encargado de adaptar las canciones y director de la orquesta, Felipe Pérez Santiago, habló del proyecto: “EMPO es una fundación de Barcelona, entonces, por mi experiencia tuve la oportunidad de que me hablaran para hacer los arreglos sinfónicos del proyecto”, dijo.

El mexicano fue también la cabeza detrás de los arreglos de Rock En Tu Idioma Sinfónico volumen 1 y 2: “Hacer los arreglos para EMPO es muy distinto, no puedo decir que más fácil o difícil a otros proyectos, porque las canciones de rock tienen un verso, un coro, un solo, etc. Pero la música electrónica es más para bailar, es muy repetitiva, entonces los arreglos deben ser lo suficientemente interesantes para que no se aburran porque en este género a veces lo más importante es la energía en vivo”, explicó.

En EMPO Sinfónico podremos disfrutar canciones de artistas consagrados de la música electrónica como: Robert Miles, Daft Punk, The Chemical Brothers, Faithless, Eiffel 65, Safri Duo, Eric Prydz, Avicii Armin Van Buuren, Tiesto, Underworld, Swedish House Mafia, Gigi D’agostino, Black Eyes Peas y muchos más.

Esta experiencia única se vivirá el próximo 21 de diciembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.