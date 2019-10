Lluvias favorecieron cosecha de frijol en Durango: Aristóteles Vaca Pérez

Aristóteles Vaca Pérez, actor y experto en agroindustria de nuestro país, comentó que gracias a una serie de lluvias en los meses pasados, se pudo salvar el 50% de una cosecha de frijol en el municipio de Guadalupe Victoria, Durango.

Ante esto, Vaca Pérez señaló que, en otros municipios del estado, como Felipe Carrillo Puerto, Álvaro Obregón e Ignacio Allende, no tuvieron problema alguno para cultivarlo y aunque en Guadalupe Victoria, las precipitaciones pluviales no fueron tantas como se esperaban, no habrá desabasto de frijol en la localidad.

“Es una preocupación menos, la cosecha se dio y no habrá desbasto, aunque hubo reducción, nadie se queda sin frijol”, aseveró el experto.

Cabe señalar que, en una temporada normal de lluvias se llegan a cultivar alrededor de 60 mil hectáreas de grano, pero precisamente por la reducción de esta cosecha, el frijol podría mejorar su precio en el mercado, el cual podría rondar los 14 pesos por kilo.

No obstante, Aristóteles Vaca advirtió que se debe llegar a un punto de equilibrio en el cual el consumidor llegue un precio razonable, ya que suele haber abusos por parte de los intermediarios que buscan sacar provecho de cualquier situación y los principales afectados, son los productores.

“Hay que empatizar con el consumidor, el frijol es un producto de la canasta básica, por lo que no se debe exorbitar el precio de este”, enfatizó Aristóteles Vaca.

Hay que señalar que la siembra de frijol se debe iniciar cuando se presente un temporal, previniendo no pasarse más del tiempo señalado ya que podría dañarse el cultivo por heladas tempranas que se presentan con mayor frecuencia en el mes de octubre.