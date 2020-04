Lng/SHT, cuando la masacre adolescente se quedó atrás

Hace cinco años veía la luz Les juro que sí llego (2015) un disco plagado de canciones que tenían como punto de partida el eterno y sinuoso camino de lo que implica volverse adulto y, en el proceso, encontrarte a ti mismo. Así fue como una generación completa encontró en Gastón Espinosa, mejor conocido como Lng/SHT, una voz elocuente que hablaba sobre el dolor y desesperación por no encontrar lugar en una realidad empecinada en olvidar. Dolor, tropiezos y una espontánea sonrisa de vez en vez, a través de sus letras fueron su mayor virtud.

Pero el tiempo pasa, la música, así como los seres humanos permanecen en constante cambio, nada se queda estático. Gastón ha crecido, no solo musicalmente, sino también detrás del escenario. “Ladrillo y cemento”, acompañado por Elsa y Elmar, es la prueba tangible de ello, una canción que grita estabilidad, la masacre adolescente se quedó atrás.

“Nunca había estado en una relación funcional, donde me sintiera cómodo y por fin me hubiera encontrado. Creo que la cultura pop siempre nos ha enseñado que entre más tiempo pasas con una persona todo empieza a ser aburrido y monótono, pero a mí me está pasando lo contrario, solo quiero estar más inmiscuido en la relación”, expresó Gastón Espinosa, en entrevista con Crónica.

“Y creo que eso se ve en ‘Ladrillo y cemento’, esa necesidad que, en cierto momento de tu vida tienes, de construir algo duradero. Siempre había sido como marinero, casado con el mar, en este caso las giras, vivir en la carretera, pero cada vez más me cuesta decirle adiós al hogar”, añadió Lng/SHT.

El concepto de la canción y el videoclip es proyectar que el hogar lo hacen las personas con las que compartimos los momentos buenos y lo malos, más allá de nuestro espacio habitacional. El tema expresa la importancia y valor que toma un lugar conforme comienza a acumular recuerdos.

El video, lanzado hace unos días, muestra diferentes parejas en su convivencia diaria. Es un análisis de cómo es vivir en pareja; mostrando el ambiente en el que se vive al compartir tu espacio con la persona que quieres. Fue dirigido por la agencia Sleepy Panda Studios.

“Ladrillo y cemento” es un sencillo más a la larga lista de canciones que Gastón ha lanzado de manera esporádica en los últimos cinco años. “Romcom”, “Sin cuenta”, “Caja de madera”, entre algunas otras, podrían conformar, gran parte del que podría haber sido su tercer disco, el cual, aún sigue siendo una tarea pendiente.

“He estado trabajando en un disco casi inmediatamente después de Les juro que sí llego, pero tuve un bloqueo creativo muy duro de donde, afortunadamente, salieron buenas canciones como ‘Romcom’ o ‘Sin cuenta’. Los sencillos que han escuchado son como pequeñas filtraciones de lo que sería ese disco. Después llegó Universal, y decidí que no quería ceder esas canciones, porque eran algo muy personal y quería que se quedarán como algo mío”, expresó.

“Entonces así fue como llegué a Buenos adultos, quiero que sea ese disco donde las canciones coincidan con la idea del título. Que ya no soy un morro que va detrás de groupies y drogas, que se enfoca solo en la mirada miserable del arte. Aunque sé que es algo que a mucho de mi público le gustaba mucho, ahora vivo otra cosa. Me encanta el presente y la rutina que estoy viviendo, no quiero ser el Gastón perpetuo de 27 años”, comentó.

Además del crecimiento del lado narrativo, Gastón ha ido refinando su sonido, la forma de adaptar su trasfondo punk con las bases sobre las que rapea han sido una de sus fortalezas más encomiables. Pero, ¿qué tanto percibe Lng/SHT el cambió desde el terreno sonoro?

“Como decimos en ‘Haciendo dagas’: ‘Escuchar un solo género es de adolescente pendejos’. Hoy más que nunca cuando puedes consumir cualquier cosa y usarla de influencia, no solo en lo musical, sino también en el terreno de la literatura, el arte y cine, quiero que todo lo que para mi es congruente se vea plasmado en mi música”, enfatizó.

“Algo que me sigue imponiendo es el estudio, al contrario del micrófono, con el que ya me siento muy cómodo. Pero siempre pasa eso de que, en mi casa, puedo fluir y lograr lo que tengo en mi cabeza, pero cuando me toca grabar en la cabina con otras cinco personas me pesa. Por eso la mayoría siempre dice que mis maquetas son mejores que las canciones finales, es algo que definitivamente quiero cambiar y poder hacer todo desde mi casa, ahí encerrado en mi chosita”, finalizó.