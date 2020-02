Lng/SHT plasma en nuevo disco su reflexión sobre el “ser buen adulto”

“Pensé que cuando fuera adulto la depresión ya no estaría ahí”, es así como Gastón Espinoza mejor conocido como Lng/SHT describe su más reciente sencillo “La marcha de los tristes”, tema que aborda el tema del suicidio, tratando de ayudar a buscar alternativas y superar todos los problemas.

“Hablo de mi experiencia personal, de gente cercana a mí, como amigos y familiares. Trato de crear una situación desde mis zapatos porque es lo que sé hacer. Soy muy fan de las experiencias humanas y crear empatía con esas personas que viven con ese problema día con día”, mencionó el rapero en entrevista para Crónica.

El videoclip “La marcha de los tristes” fue estrenado el pasado 6 de diciembre en la plataforma YouTube contando ya con más de un millón de vistas. Para este tema Paco Ayala, bajista de Molotov, prestó su talento tanto en el bajo como en la batería.

Gastón plática de lo que está viviendo actualmente, a punto de sacar su nuevo álbum que llevará por nombre Buenos adultos: “Este nuevo disco que estamos haciendo viene con una variedad de sonidos, temáticas y sentimientos reflejados en la música. Obedece a la necesidad de analizar las cosas que conllevan ser un buen adulto. Sirve para ver qué tipo de adulto quiero ser, es un ejercicio para observar mis valores y de lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Pensé que cuando fuera adulto la depresión y la confusión ya no estarían ahí, pero ¡oh sorpresa!”, comentó.

Con tres sencillos ya publicados: “No voy a salir de casa”, “Caja de madera” y “La marcha de los tristes”, Lng/SHT confesó que se encuentra preparando una sorpresa para la ciudad de México a finales del mes de octubre, algo que calificó como imperdible.

Con la mirada puesta en el futuro y soñando a lo grande Lng/SHT comienza a pensar en algún día no muy lejano poder colaborar con Rancid o con el Señor Flavio de Los Fabulosos Cadillacs, a quien califica como uno de sus más grandes ídolos.

Con grandes y exitosas presentaciones en El Plaza Condesa, Foro Alicia, Vive Latino y Teatro Metropólitan, Gastón Espinoza se ha caracterizado por plasmar en sus canciones su no afición por el futbol soccer y su gusto inmenso por las series y los cómics:

“Me encantaría que me encantara el fútbol, no le voy a ningún equipo, no tengo pasión por alguno de ellos, es por eso que nunca me he puesto un jersey. Es muy chistoso, porque una vez compartí avión con Diego Maradona”, comentó entre risas.