“Lo más difícil para un fotógrafo es alcanzar esa forma individual de mirar”: Selma Fernández

Planeta debajo de la bandera del estado de Karen, Saint Paul, MN, de la serie The Ache for Home, 2012.

Selma Fernández Richter es una artista mexicana discípula de la reconocida fotógrafa estadunidense Mary Ellen Mark. Es una mujer que trabajó con el documentalista Eniac Martínez y una profesional que mantiene viva la tradición de su maestra: impartir talleres de fotografía en Nueva York y Oaxaca.

En entrevista con Crónica, la artista, que ha expuesto en la Academia de Arte de Nueva York y en el Museo de Arte Americano de Minnesota, nos comparte su trayectoria profesional.

Selma Fernández recuerda que en Monterrey descubrió los workshops (talleres) de fotografía como la forma ideal de aprender más sobre su profesión, por ello, buscó inscribirse a uno y fue así que conoció a Mary Ellen Mark (1940-2015), fotógrafa de las revistas LIFE, New York Times Magazine, The New Yorker y Vanity Fair.

“Ella fue una de las fotógrafas documentales más influyentes de nuestra época, tuvo en Oaxaca dos workshops cada año por alrededor de 20 años. Tengo una relación estrecha con Oaxaca pues ahí nací y viví mi niñez. En un viaje a Oaxaca, Domingo Valdivieso, quien en aquel momento era director del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, me comentó sobre el taller de Mary Ellen Mark”, platica.

Selma obtuvo una beca del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte) y pudo asistir al taller por dos años. En México, comenta, existen programas y apoyos únicos como el Sistema Nacional de Creadores de Arte o Jóvenes Creadores que “para los fotógrafos norteamericanos sería un sueño tener”.

Mary Ellen fue una excelente maestra, asevera. “Tenía la habilidad de extraer lo mejor de cada alumno. No sé si es lo que decía o cómo lo decía, además de su presencia, pero sabía encontrar la forma de empujarte a sacar lo mejor de ti. Era muy generosa e increíblemente rápida y precisa para editar el trabajo de los estudiantes”, narra.

Al poco tiempo, Selma fue elegida para continuar los tallares de su maestra.

“Tenía muy buena relación con Mary Ellen y la experiencia de trabajar en workshops, entonces la compañía que producía su taller en Oaxaca, PhotoXpeditions, me invitó a trabajar con ella”.

— ¿A quiénes más consideras tus maestros?

— Alex Webb y Rebecca Norris Webb. También aprendí mucho con Eniac Martínez, Raúl Touzon, David Alan Harvey, Kenneth Garretty con Juan Rodrigo Llaguno.

A través de Raúl Touzon, fotógrafo de National Geographic, Selma se acercó a National Geographic Expeditions y a Santa Fe Workshops.

TALLERES. “La fotografía me interesó desde niña. Mi papá era aficionado y en una época tuvo algunas cámaras, lentes y filtros con los que me dejaba jugar. En mi cumpleaños 17 me regaló una cámara Minolta SLR”, platica Selma Fernández.

La artista mexicana estudió ciencias de la comunicación en el Tecnológico de Monterrey, Nuevo León, se especializó en fotografía y actualmente dirige el proyecto La Luz Workshops en Oaxaca y Nueva York.

“Este taller se lleva a cabo en Nueva York, entre otras razones, porque ahí tenemos acceso a invitadas como Elizabeth Krist, quien fue editora senior de fotografía para la revista National Geographic por muchos años; Joan Liftin, editora, fotógrafa y educadora; Esa Epstein, curadura de la galería SepiaEYE; Jane Yeomans, editora de fotografía en Bloomberg Businessweek y Taia Kwinter, editora en Aperture”, detalla.

En junio de 2020, Selma organizará en Oaxaca el taller de retratos The Engaging Portrait: A Stranger, a cargo de Richard Renaldi (Estados Unidos, 1968).

“En este momento también estamos ofreciendo una beca llamada Amigos de Mary Ellen Mark que se otorga a fotógrafos mexicanos jóvenes, entre 18 y 32 años, para asistir al taller The Art of Editing con Alex Webb y Rebecca Norris ­Webb, en Oaxaca”, precisa.

MIGRACIÓN. Hace ocho años Selma Fernández abandonó Nuevo León ante el incremento de la inseguridad y de los niveles de violencia en la entidad por lo que decidió mudarse a Minnesota, Estados Unidos, donde trabaja el tema de migración.

“Minnesota es un lugar con más refugiados per cápita en Estados Unidos y me enfoqué en fotografiar principalmente a las personas que estaban llegando al mismo tiempo que yo, originarios de países como Bután, Birmania y Somalia, que habían pasado años, y en ocasiones décadas, en campamentos de refugiados en países vecinos antes de ser admitidos en Estados Unidos y ser ubicados en Minnesota”, indica.

Selma siguió el proceso de adaptación de varias familias a la cultura estadunidense y “a una comunidad tan diferente a la de ellos, en un país en donde la postura hacia la migración y la conversación a partir de ella se ubica en los extremos”.

A la pregunta de qué expresiones busca retratar en sus fotografías, la artista señala que lo más importante y difícil para un fotógrafo es alcanzar “esa forma individual de mirar, es decir, una visión propia”.