Lo que, a tiempo, no quiso México escuchar

ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA, DIRECTOR GENERAL DE PEMEX:

+Los intelectuales resuelven los

problemas. Los genios los evitan

Albert Einstein

Ayer, don Octavio, ayer le presenté, vestido de México contento, la imagen de este país nuestro que nunca cambia porque sus gobernantes no ayudan; y porque sus habitantes se conforman con tan poco… Ni modo, no puedo dejar coja esa charla que me permití tener con usted.

Voy a La Vanguardia, una revista española, un medio de comunicación que, en 2016, desde Madrid, presentó lo que sucedería si no hacíamos caso del espectáculo que le entregó a sus lectores y hoy lo comparto con usted. Dice, en síntesis:

“Título: Un mundo de petróleo barato: quién gana, quién pierde y qué puede suceder.

“El barril de Brent ha caído más de un 70% desde mediados de 2014 y amenaza los delicados equilibrios entre productores y consumidores.

“El desplome de los precios del crudo —el barril de Brent se ha dejado más de un 70% desde mediados de 2014— ha movido los cimientos del mercado mundial y los cada vez más delicados equilibrios entre países productores y consumidores.

“Mientras los primeros miden fuerzas y pelean por sus cuotas de producción con situaciones económicas muy dispares e intereses cruzados, los segundos empiezan a advertir las caras menos amables de un petróleo barato durante tanto tiempo.

“El origen. ¿Cuándo empezó esta caída? ¿Por qué? El barril de Brent acumula casi 600 días sin una recuperación consistente de los precios, una racha mucho mayor que en crisis anteriores, según recogía esta semana el catedrático de la Universidad de Barcelona, Mariano Marzo.

“A la hora de señalar las causas de lo que Marzo define como un ‘choque tectónico, un movimiento de placas que tardará en ajustarse’, hay que mirar al exceso de oferta en un momento de debilidad económica y al cambio en la política de la OPEP con la poderosa Arabia Saudita al frente, que a finales de 2014 decidió dar un giro a su estrategia y no ajustar la producción.

“‘Se está produciendo un choque tectónico, un movimiento de placas que tardará en ajustarse, vaticinó Marzo.

“Un cambio en el que la ‘revolución’ de los no convencionales con técnicas de extracción como la fracturación hidráulica o fracking, en Estados Unidos, que ha sumado varios millones de barriles a la producción mundial, estuvo muy presente.

“‘La oferta supera a la demanda y la OPEP ha dejado de funcionar como cartel’, coincide el director de Estudios de Repsol, Antonio Merino.

“Y en las razones de por qué se está prologando tanto esta situación, ya entran más detalles: el frenazo de China y los emergentes sin ese ajuste en la producción, unos no convencionales más eficientes y resistentes de lo previsto, el retorno de Irán a la exportación, los inventarios en cifras récord o las pugnas internas entre productores del Golfo por su cuota o los objetivos de París para reducir emisiones, señalan los expertos.

“Las dos caras: ganadores y perdedores

“En principio y como recientemente señalaba el profesor de la Universidad de Harvard Kenneth Rogoff, el abaratamiento del crudo suele resultar un juego de suma cero en el que los productores pierden y los consumidores ganan: los segundos tienden a gastar la transferencia de riqueza que supone el petróleo barato, mientras los productores deben ajustarse vía presupuestos, subsidios o proyectos de inversión.

“Los grandes rasgos de esta tendencia se han mantenido en este ciclo pero los meses pasan y señalan a las caras menos amables del petróleo barato…”

Hasta aquí, don Octavio, lo último que por el momento quería comentarle. ¿Por qué no pregunta a sus colaboradores, allí en PEMEX, por qué no hicieron caso cuando aún valía la pena?

Internet: Lmendivil2010@gmail.com

Facebook: Leopoldo Mendívil

Twitter: @Lmendivil2015

Blog: leopoldomendivil.com