Lo que se ha visto en el cine antes, no nos representa: Cineastas indígenas

Una frase tajante fue la que pronunció la cineasta michoacana Magda Cacari, durante el foro Cineastas indígenas mexicanas: identidad y nuevas narrativas, que se realizó en el marco de la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia: “Lo que se ha visto antes en el cine, no nos representa”.

“Se ha jugado mucho con estereotipos tontos poniéndonos a los indígenas en papeles donde nos humillan, donde las mujeres, no voy a mencionar nombres de películas, pero creo que ha sido (una cinta) vanagloriada diciendo que las indígenas estamos llegando lejos, sí muchas lo estamos haciendo por méritos propios, pero no nada más por un papel en una película como sirvienta”, manifestó la realizadora, quien junto a otras directoras mexicanas alzó la voz en la búsqueda de romper con la exclusión.

En su turno, la oaxaqueña Ángeles Cruz (La tirisia y Tamara y la Catarina) complementó el argumento con la manera en la que se ha representado lo indígena en el cine, especialmente desde el punto de vista de género. “Se nos ha mostrado como una mujer inculta, que no sabe nada y que se puede dedicar sólo a ciertos tipos de trabajo, eso a nivel de pantalla, olvídate de que existamos como realizadoras”, dijo.

“En este país ser mujer es peligroso, y estamos en un país super racista, a eso debes enfrentarte en todos los niveles, desde la calle hasta cualquier trabajo (…) Justo en este sentido tomamos las cámaras y tomamos nuestras historias para representarnos a nosotras mismas y dejar de recibir esa representación que se nos ha dado (…) El caso de Yalitza Aparicio da orgullo, pero sirve de poco a las comunidades indígenas. Lo que nos funciona es el día a día, la parte mediática se diluye”, enfatizó.

Complementó tocando el tema de raíz: “En nuestras comunidades hay poco acceso a la educación; a lo mejor piensan que no necesitamos universidades, y aun así, si revisas nuestras trayectorias, encontramos la manera de lograrlo, comienza por un proceso de migración interna, salir de tu pequeña comunidad para concluir la primaria, y de ahí irse alejando más hasta ser profesionista. Pero sí, ser mujer y ser indígena implica que te costará el doble”.

Luna Marán, originaria de la comunidad zapoteca Guelatao de Juárez, en Oaxaca, y que este año compite en el FICM con su documental Tío Yim, también compartió su experiencia desde la construcción de su trabajo, ya que es un filme que cuenta su encuentro con su padre, un filósofo zapoteco.

“Vengo de un proceso de apropiación comunitaria; mis padres y mis tíos fueron parte de una primera generación que se apropia de las herramientas audiovisuales para construir sus propias historias. Crecí con cámaras desde los nueve años, lo que significa que llevo 24 de experiencia. Lo que narro se inserta en una segunda generación que crece con mucho orgullo de lo que significa la autorrepresentación”, dijo.

“Reconstruir nuestras historias es un ejercicio humano muy necesario, siempre lo estamos haciendo, resulta incluso inevitable. Ahora queda heredar a una tercera generación con nuestros conocimientos, pero sobre todo con nuestro orgullo. Si revisamos la representación del cine mexicano, los indígenas aparecen como el jodido, la víctima o el villano, los que estamos jodiendo el desarrollo de este país”, agregó.

Durante la charla también se habló de las pocas oportunidades que hay de preparación académica, que forma parte del mismo prejuicio arraigado en contra de los indígenas, como es el caso de ­María Sojob, originaria de Chiapas, quien ahora estrena el documental Tote_Abuelo, sobre un anciano ciego y su nieta, que mientras tejen un sombrero, desenredan su propia historia:

“Fue muy difícil para mí elegir estudiar una carrera como Ciencias de la Comunicación, pues rompí con la casi obligatoria vida de maestra rural. Me considero una persona privilegiada porque mi familia me dio todo el apoyo que necesitaba, y es que mi propia madre tiene una historia de rebeldía, cuando a los 13 años no permitió que la entregaran en matrimonio. Elegir una carrera que económicamente es complicada resulta siempre complejo para los papás, porque significa que no aportarás mucho al hogar, ni con comunicación y mucho menos con el cine”, enfatizó.

Fue justo en esa experiencia que encontró el poder del cine, el cual usa como herramienta para enfatizar su mensaje como activista que lucha contra la discriminación, “porque lo que pasaba dentro de mi espacio no salía. Ahí me di cuenta de que era sumamente importante el video”, dijo Sojob.

“Con base en las necesidades de mi pueblo, como la conservación de las lenguas, que los jóvenes de las nuevas generaciones ya no hablamos, y los oficios de las mujeres, sentí que había que documentar todo lo que se pudiera”, compartió en su turno Iris Villalpando y Luna Marán reconoció: “He sido resultado de los pasos que han dado otras mujeres en la apropiación de los medios de comunicación desde los pueblos indígenas”.

En consecuencia con el tema del activismo, la cineasta Zenaia ­Pérez dijo, “es un México muy diverso, pero dentro de los mismos medios se ha difundido en el imaginario colectivo una sola forma de ser mexicano. Desde mi activismo busco promover la diversidad que existe. La palabra diversidad es muy bonita y suena muy fácil, pero realmente materializarla es el reto”.

Finalmente, con María ­Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) con el mensaje de “nunca más el uso de cine indígena como una frase de exclusión”, las cineastas exigieron respeto por su identidad: “No hemos visto realmente indígenas como maestros, como cineastas, tomando otros papeles, creo que podemos llegar más allá y nos merecemos más respeto”, concluyó Magda Macari.

Además estuvieron presentes: Yolanda Cruz, Dolores Santiz, Dinazar, Urbina Mata, Ingrid Eunice Fabián González y María Candelaria Palma.