“Lo siento papá y mamá. He fallado en mi viaje. Me muero”

Testimonios señalan a dos vietnamitas entre los 39 fallecidos en camión de Reino Unido; no son todos chinos como Londres dijo

Las autoridades de Vietnam han proporcionado los nombres de dos nacionales suyos que podrían encontrarse entre los 39 migrantes hallados muertos en el interior de un camión en el este de Inglaterra el miércoles.

Las familias de Pham Thi Tra My y Nguyen Dinh Luong denunciaron que ambos se encontraban de camino al Reino Unido y que temen que puedan encontrarse entre los inmigrantes fallecidos, según informó este sábado el diario vietnamita Thanh Mien.

“Lo siento, papá y mamá. He fallado en mi viaje al extranjero. Estoy muriendo, no puedo respirar” fue el último mensaje de Tra My, una joven de 26 años, enviado el martes en la noche a sus familiares, según explicó su padre, Pham Van Thin.

La policía del condado inglés de Essex encontró en la madrugada del miércoles los cuerpos de ocho mujeres y 31 hombres en el interior de un tráiler refrigerado en un polígono industrial.

La vietnamita, de la provincia de Ha Tinh (centro), trabajó durante tres años en Japón y el pasado 3 de octubre partió hacia Inglaterra haciendo escala en China y Francia, según los documentos entregados por sus familiares.

HOMICIDIO. Entre tanto, las autoridades británicas imputaron ayer 39 cargos de asesinato al conductor del camión, un norirlandés de 25 años que los medios locales han identificado como Mo Robinson, que permanece bajo custodia. Además, hay al menos otras tres personas detenidas en relación con el crimen.

Las autoridades informaron desde el primer momento que todos los muertos eran chinos, pero han admitido posteriormente que ya cuentan con otros datos.