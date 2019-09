“Lo único que está en mi poder es hacer música honesta”: Lng/SHT

"Siento que la gente necesita ponerle etiquetas a todo para entenderlo, entonces no me preocupa mucho lo que digan de mi música", dijo en una entrevista a Crónica el fenómeno del rap en México conocido como Lng/SHT, nombre artístico de Gastón Espinoza, acerca de los prejuicios que ha podido llegar a haber por su propuesta.

“Lo único que está en mi poder es hacer música honesta”, enfatizó el intérprete en una charla con este medio a propósito del lanzamiento de un nuevo tema y de su próxima presentación, el 21 de septiembre, en el Teatro Metropólitan, en donde mostrará por qué ha destacado en la escena del rap con un estilo alejado de lo convencional del género.

El intérprete adelantó que antes del concierto sorprenderá a sus fans con un nuevo sencillo del EP llamado Buenos adultos, el cual es una colaboración con Mike García, voz del grupo Barney Gombo, y llevará el nombre de “Caja de madera”, una canción que, descrita desde las palabras de Gastón, es algo totalmente diferente a lo que se había presentado antes.

Este nuevo sencillo se escucha más maduro, tiene que ver por la forma en la que Lng/SHT lo trabajó, pues decidió que este disco debería ser más cuidadoso en términos de producción sin dejar de lado al beatmaker que lo ha acompañado gran parte de su carrera, Max Chinasky.

Cuando se creó la canción se tenía pensado que esencialmente tuvieran una gran participación los instrumentos de cuerda: “Esta canción quería que fuera inicialmente pura guitarra y pura voz” menciona Gastón, nacido y crecido en Mérida, donde la música de Bad Religion lo sorprendió y donde conoció el rap gracias a su hermano mayor.

“Caja de madera” evolucionó tres veces y pasó por varios cambios al meterle los instrumentos de cuerdas. Grabaron lo instrumental y se dieron cuenta que se habían emocionado tanto, que llegaron a hacer algo parecido al final de Games of thrones. Existieron varios procesos dentro de la canción hasta llegar finalmente a tener esta colaboración con Mike García.

“Yo soy un gran fan de Barney Gombo, Aunque no somos muy cercanos, Mike es una persona que estimo mucho con la cual siempre termino conviviendo y creo que le dio un gran toque a esta canción”, dijo.

Gastón dejó en claro que escribe sus canciones para él. Las letras son parte de sus vivencias y para cada tema encuentra un concepto muy definido, que es lo que ha construido su estilo: “Quiero hacer mi proyecto dentro de los márgenes que a mí me interesen y obviamente lo quiero llevar al mayor volumen que pueda tener sin comprometerme a hacer algo que no deseo”, afirmó.

Mencionó que en el proceso creativo de “Caja de madera” hubo personas que se preocuparon por la comercialización, la duración o por el solo de guitarra que ésta tiene.

“Es una canción que dura cinco minutos y lo dejamos así porque la misma canción me está pidiendo que dure eso, mi visión creativa me está diciendo que lo haga de esta forma, no la voy a cortar porque sientas que no le va a beneficiar a la comercialización, ésta es una canción sobre tocar la guitarra, por supuesto que va a tener un solo de más de 20 segundos si lo merece”, dijo.

Este artista tiene una visión clara en este momento de lo que quiere hacer con su música y con su carrera: “Este año haz música para ti, si la música es lo suficientemente buena para ti, va a ser buena para alguien más”, dijo a Crónica para definir su filosofía.

Buenos adultos, su nuevo disco, hablará de la vida de Gastón ya como un adulto y de cómo él mismo está viviendo esta etapa, dejando de lado los temas de fiesta y descontrol. Una idea de la que ya había mostrado algo en “No voy a salir de casa”, su sencillo anterior.

“Al final del día somos gente de lo más común. Ese tema es un himno a la rutina para gente que está en la misma y fácilmente se puede identificar con lo que dicen las rolas(…) Obviamente me gusta emborracharme y salir, pero ya no es igual a cuando era adolescente, me ha pasado que vienen bandas que me encantan y no tengo la pila necesaria para ir a verlos”, dijo.

Para Gastón, crear un disco es un proceso creativo que envuelve en todos los sentidos al artista, es una extensión de lo que ellos son y de lo que quieren entregarles a las personas que los escuchan. Aunque por las nuevas plataformas, sea más recurrente en el medio el sólo lanzar sencillos sin incorporarlos específicamente a un disco, Gastón seguirá prefiriendo la creación del disco completo debido a que encuentra en ese formato el sentido del músico: “El disco es el reflejo de la vida de un artista”

La presentación en el Metropólitan es un escalón más que Gastón pisa firme. Espera que no se le quiebre la voz como aquella primera vez que se presentó ante cinco mil personas: “Estoy muy nervioso, en verdad muy nervioso. Estoy emocionado pero definitivamente, estoy feliz”, concluyó.