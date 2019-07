Localizan auto en que escaparon involucrados en homicidio en Plaza Artz

La madrugada de este viernes fue localizado el vehículo en el que escaparon los presuntos cómplices de Esperanza “N”, quien asesinó a los dos hombres de origen israelí en Plaza Artz, informó la procuradora de Justicia capitalina, Ernestina Godoy.

Al término de la entrega de patrullas en la alcaldía Azcapotzalco, la funcionaria local reportó que policías de Investigación de la dependencia ubicaron el automóvil en el pueblo de San Nicolás Totolapan, en la Magdalena Contreras.

En tanto, el lugar del hallazgo fue acordonado, debido a que peritos recaban evidencias del vehículo para localizar a los cómplices del asesinato de los israelíes Alon Azulay y Benjamin Yeshurun Sutchi.

Sobre este caso, Godoy Ramos también indicó que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México mantendrá las investigaciones sobre la balacera en la el citado centro comercial, las cuales se siguen por el delito de homicidio, y pasarán a la fiscalía sólo si hay indicios de narcotráfico.

La titular de la dependencia capitalina aclaró que sólo si las investigaciones sobre los hechos ocurridos el miércoles pasado en el centro comercial, donde murieron dos personas de nacionalidad israelí, llevaran al delito de crimen organizado, la carpeta podría pasar a las autoridades federales.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el asunto porque tendría que ver con delincuencia organizada. “Tenemos información de todo lo que pasa en el país, pero hay cosas que no podemos decir (…) no quiero adelantar nada”, apuntó.

Sin embargo, este viernes, luego de la entrega de 86 patrullas en la alcaldía Azcapotzalco, Ernestina Godoy dijo que se seguirá investigando el caso como homicidio, en tanto que los cuerpos de los dos hombres israelíes serán enviados a su país para que reciban los servicios funerarios correspondientes.

“Por el momento vamos a investigar el tema de homicidios, si hay alguna otra línea que lleve a delincuencia organizada pues estará la Fiscalía y estamos en coordinación con la embajada de Israel, con sus responsables de seguridad, que en este caso tiene su responsable en Colombia, y estamos en contacto con ellos”, expuso.

