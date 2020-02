Locatarios de La Merced desoyen llamado de Sheinbaum y continúan venta en el mercado

Los comerciantes no aceptaron la reubicación en las carpas instaladas en los alrededores del inmueble. Acusan que hay favoritismo y que no hay suficientes espacios para todos.

Los locatarios del Mercado La Merced, que sufrió daños por un incendió, desairaron el llamado que les hizo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum para desalojar el sitio y comenzar la reconstrucción.

El día de ayer la vendimia en la zona siniestrada continúo, puesto que los comerciantes no se salieron como se los pidió la mandataria.

Lo anterior a pesar de que ayer lunes vencía el plazo fijado por el Gobierno capitalino para que la Nave Mayor quedara completamente desalojada y así iniciar el proceso de demolición.

Los locatarios que se niegan a abandonar el mercado aseguran que el proceso de reubicación no ha sido transparente, puesto que la asignación de los puestos provisionales es insuficiente.

Dijeron que sólo existen 600 espacios disponibles en las cinco carpas provisionales que fueron instaladas, mientras que los afectados que deben ser reubicados suman 1,200.

Édgar Mendieta, uno de los comerciantes afectados, afirmó que los locatarios no abandonarán el sitio hasta tener certeza por parte de las autoridades, pues mientras el tiempo continúa corriendo las ventas en el mercado han caído más del 50 por ciento.

“Lo que pasa es que el proceso de reubicación y asignación de lugares del Gobierno no ha sido transparente con nosotros y eso no nos da la seguridad de salirnos y que podamos mantener nuestras ventas, porque la mayoría de los que aquí estamos vivimos de lo que vendemos diario y si no podemos tener seguro un lugar durante el tiempo que tarden en terminar las obras, los únicos afectados y que vamos a salir perdiendo somos nosotros”, comentó otro de los locatarios.

Para evitar que las ventas continúen en picada, los comerciantes de la Merced han propuesto que la evacuación se realice de forma intercalada, en donde en primera instancia las carpas sean utilizadas primero por los comerciantes afectados por el incendio de 2013, en lo que se termina la reconstrucción de los locales de las puertas 22 a la 17 y posteriormente sean utilizadas por los afectados del incendio de diciembre del año pasado.

LOS INCENDIOS. El 27 de febrero de 2013 se registró un incendio que dejó en cenizas casi la mitad de la Nave Mayor, nadie perdió la vida ya que el siniestro ocurrió por la madrugada, sin embargo y aunque el entonces, jefe de gobierno dela CDMX, Miguel Ángel Mancera prometió rehabilitar el área dañada, la promesa pronto quedó en el olvido.

Luego de ello, seis años después, justo el 24 de diciembre del 2019, alrededor de las 21:30 horas fue que se registró un nuevo incendio dentro del Mercado de La Merced en donde desafortunadamente perdieron la vida dos personas, ocho más resultaron heridas y 600 locales dañados.