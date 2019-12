Locatarios del Mercado de San Cosme se acusan por incendio que dejó 188 locales en cenizas

Los locatarios del mercado de San Cosme han tenido que buscar la manera de salir adelante a pesar del incendio del pasado 22 de diciembre que dejó 188 locales en cenizas; de acuerdo con Marco Chaperones, encargado de la mesa de vendedores del mercado, las autoridades han buscado opciones para que los comerciantes puedan vender sus productos —incluso permiten la venta en la calle— y en un futuro recuperar los espacios.

“Les pido paciencia a todos los locatarios, esta situación es complicada porque se tienen que revisar los tanques de gas y las instalaciones eléctricas, se me ha culpado de ser un inepto, pero aquellos que me llamaron así ahora pagan las consecuencias de sus actos, al no cumplir con los lineamientos de seguridad”, explicó el hombre.

Los comerciantes aseguran que la causa del incendio se debió a la imprudencia de locatarios que sobrecargaron la instalación eléctrica y de los vendedores de comida, quienes no revisaban sus tanques de gas.

“Yo pasaba por los puestos de comida y como les da flojera subir los tanques al techo donde deberían estar, los tenían en la parte de abajo, en varias ocasiones se les dijo que estaba prohibido tenerlos en esos espacios, ahora Protección Civil revisará esos tanques y si los declara inservibles se los lleva”, reiteró Chaperones.

Al llegar el personal de Protección Civil al mercado, pidió a los comerciantes su número de local y llenar un formulario para que, en caso de que el vendedor se negara a que le sea retirado un tanque de gas, se entregue una carta de responsabilidades.

Incluso el encargado de los locatarios pidió a los vendedores prudencia si es que PC les notificaba que un tanque no funcionaba, pues “se deben evitar más accidentes”.

Mientras que los vendedores de materias primas, frutas, verduras, cremerías, carnicerías y otros productos se colocaron frente al mercado (en el que funcionaba como estacionamiento) y ahí comenzaron a vender sus productos, incluso piden el apoyo a la comunidad para que sigan vendiendo con normalidad y así puedan recuperar lo perdido en el incendio.

Con pancartas y lonas en la fachada del mercado de San Cosme, la Secretaría de Desarrollo Económico informó a los afectados sobre el censo que se realiza a los comerciantes y además dónde asistir para poder ser parte del programa de desempleo de la ciudad.

CONVENIO. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recorrió el mercado de San Cosme e informó que se está realizando un acuerdo con la empresa aseguradora para que pueda dar el recurso efectivo de lo que estaba asegurado a los locatarios para que se pueda iniciar la rehabilitación.

Detalló que, de lo contrario, “tardará demasiado” en iniciarse la rehabilitación, y para que aquellos locatarios que no fueron afectados por el siniestro puedan trabajar en sus locales.

“La electricidad no se puede utilizar porque es riesgoso, pero lo vamos a hacer todo para que a partir de mañana ya empiece la limpieza y lo vamos a hacer todo para que tenga el apoyo del alcalde para que de inmediato pueda comenzar la rehabilitación”, detalló.

El mercado de San Cosme se incendió el pasado 22 de diciembre y 188, de los 252 locales, quedaron afectados.