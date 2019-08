Lograremos hacer cirugías que no requieren abrir la piel: Vladimir Makatsaria

Makatsaria indicó que en las cirugías endoluminal y percutánea ya no se realizan cortes de piel. (Foto: Ethicon)

Actualmente hay tres grandes ramas de la cirugía: la abierta, la laparoscópica y la laparoscópica robótica. Pero Vladimir Makatsaria, quien es director global del grupo Ethicon, inventor y fabricante de dispositivos quirúrgicos, afirma que todavía habrá que esperar más avances para hacer las operaciones en el cuerpo humano mucho menos invasivas.

“Cada vez avanzamos más hacia cirugías que nos permitan modificar tejidos del cuerpo humano sin tener que abrir la piel”, indicó en entrevista exclusiva con Crónica el también ejecutivo de la compañía Johnson & Johnson, y presidente de la Asociación Med Tech de Asia Pacífico.

La nueva era de cirugías estará ligada a los avances para mirar dentro del cuerpo, con nuevas tecnologías de visualización. “Será como navegar dentro del cuerpo con geolocalizadores”, dice este directivo egresado de la Universidad de Minnesota.

“En el futuro habrá muchos avances en operaciones todavía menos invasivas como la cirugía endoluminal –que usa cables con pinzas milimétricas, introducidas a través de la boca, para realizar pequeños pliegues dentro del estómago y controlar la obesidad--; así como en la cirugía percutánea –que sirve para atender enfermedades del pie con pequeñísimas incisiones hechas con instrumentos de forma parecida a agujas—“, dijo Makatsaria.

INNOVACIÓN Y SUPERVIVENCIA. Ethicon es el grupo que heredó la fabricación de uno de los inventos más importantes en toda la historia de las cirugías: las “Suturas Estériles”, creadas hace 130 años y que redujeron las muertes por infección en personas operadas. Actualmente, 7 de cada 10 cirugías en todo el planeta usan esa herramienta. Sin embargo, como explica Vladimir Makatsaria, todavía hay 4 mil 300 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a ningún tipo de cirugía.

“Cuando me pregunta usted sobre cuáles son las megatendencias en salud que se ven a nivel mundial, es importante decir que cada vez nace más gente y cada vez vive más años. A esto hay que agregar que el gasto por persona en salud se multiplica 7 u 8 veces cuando rebasan los 65 años de edad. Estos datos son importantes porque implican que para el año 2050 seremos 9 mil millones de personas y, si no hay cambios en el modelo de atención a la salud, el gasto en salud pública llegará a representar el 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de muchos países. Eso no es sostenible y sólo se puede cambiar con innovación”, indicó el director global de Ethicon.

“Si la pregunta se enfoca, ahora, en cuáles son las megatendencias dentro del campo de las cirugías, definitivamente éstas tienen que ver con un aumento en el número de cirugías robóticas y de las cirugías que sean menos invasivas para que reduzcan costos y riesgos durante los procesos de recuperación”, añadió.

La innovación está íntimamente ligada a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, por ello Makatsaria explica que ellos mantienen al menos tres estrategias de incorporación del conocimiento: un equipo de investigación propio; vínculos con universidades que solicitan apoyo para algunas de sus investigaciones, y fondos Venture en los que invierten en nacientes empresas de base tecnológica o start ups.

“Para que los diferentes sistemas nacionales de salud funcionen en los próximos 20 o 30 años, atendiendo a muchas más personas que vivirán más años, se necesita hacer cambios en todos los participantes del ecosistema de salud: se necesita que las empresas y los médicos incorporen más rápido los avances de las investigaciones; se necesita que los gobiernos fomenten ambientes propicios para la innovación, y también se necesita que cada ciudadano se haga más responsable de su propia salud. Sin eso, podemos caer en una gran quiebra por gastos enormes de un sistema no sustentable”, concluyó.