Lopez Gatell, satisfecho con la respuesta de los mexicanos ante COVID-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se dijo satisfecho con la respuesta de los mexicanos ante las medidas impuestas por el Gobierno Federal para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus, pese a que, de este jueves para viernes el número de personas contagiadas tuvo un registro de 178 nuevos contagios, por lo que México ya tiene mil 668 habitantes con positivo por COVID-19 y 60 muertos por esta causa.

En conferencia de prensa, el funcionario federal hizo una reflexión a 15 días de haberse establecido diversas medidas para mitigar la propagación del SARS-CoV2, la más importante: "Quédate en tu casa", por lo que pidió paciencia a la población que, admitió, ya sufre estrés por el encierro.

López-Gatell reconoció el gran compromiso de empresarios, gobernadores y sociedad en conjunto de atender el llamado a no salir de los hogares, aunque el pulso de esta ciudad no haya cesado por completo, en comparación a las cuarentenas reportadas en las grandes urbes del mundo.

El subsecretario de Salud recordó a la población que no hay vacaciones.

"Lo que te interesa es que nos quedemos quietos. Si no nos movemos, el virus no se mueve. Quédate en casa", reiteró.

En este sentido reconoció al sector turístico que junto con la Secretaría del ramo y la de Salud se puso en marcha un protocolo técnico para organizar la operación del mantenimiento mínimo de los hoteles en aquellos sitios donde todavía hay huéspedes y a quienes no se les puede cancelar súbitamente, porque eso llevaría a su movilización, ya sea nacionales o extranjeros.

Advirtió que nadie se vaya de vacaciones, porque no podrán ser alojados.

Puntualizó en que todavía es temprano para tener evidencia demostrativo del efecto positivo de cierres de escuelas y otras actividades.

"Sí, sí me siento satisfecho de la respuesta de la sociedad. Les recuerdo que la meta no es que se acabe la epidemia bruscamente. Tenemos que estar unidos largo tiempo. Debemos aplanar la curva, para que no haya tantos casos de enfermos", señaló Hugo López-Gatell.