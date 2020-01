López Obrador debe saber que ya es hora de gobernar: Trino

Andrés Manuel López Obrador debería saber que ya ganó y que no sigue en campaña. Ya es hora de gobernar y no de ser vengativo. La derecha puede regresar o no, todo depende de cómo haga las cosas profesionalmente. Hay que ser inteligentes y yo no estoy viendo esa inteligencia todavía, señaló en entrevista con Crónica José Trinidad Camacho Trino, quien presenta el libro Instrucciones para sobrevivir en el México de la 4T.

“En esta cuarta transformación se sobrevive a los cambios, yo soy un daño colateral de las decisiones de quitar la corrupción. Voté por el discurso de Andrés Manuel López Obrador, el cual señalaba como culpable al neoliberalismo, pero ya después de un año le corresponde a su gobierno resolver”, añade el monero.

El primer año de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue torpe pero con buena intención, añadió. “Espero que lo primero disminuya y que lo segundo se concrete en algo factible porque hay fallas muy fuertes como todo el teje y maneje de la cultura, donde no fluyen los apoyos y nos afectan a todos los artistas”

“Andrés Manuel es honesto, pero la honestidad no salva a un país, lo hace el profesionalismo. Lo único que veo es que el Presidente está rodeado de puros pillos como Elba Esther Gordillo, el hijo de Napito o Bartlett… ¿Por qué vamos a volver al pasado?”

Sobre la sátira política Instrucciones para sobrevivir en el México de la 4T publicada por Tusquets editores, señala que posee un equilibrio entre la crítica corrosiva del escritor y periodista Gil Gamés y las ilustraciones de su autoría.

“Es un libro que pueden leer fifís y chairos. Gil Gamés tiene un humor muy sabroso pero muy anti-López Obrador; yo le estoy dando la otra parte al libro, la crítica positiva. Lo único que ambos tenemos en común es que los dos hacemos humor”, detalla Trino.

Gil Gamés, realiza un análisis del periodo presidencial de López Obrador como la regeneración del viejo autoritarismo priista, iniciando con su candidatura y su toma de protesta, de cuyo discurso resalta que no fue más que una numeración de 100 acciones, tales como: no se comprará equipo de cómputo y se cuidarán los muebles de las oficinas.

“Al Presidente se le olvidó decir: Se les entregarán cinco lápices Eagle B-2 y un sacapuntas por oficina, allá ustedes si los malgastan, no se comprarán más lápices hasta que el Tren Maya entre en funciones”.

A propósito del Tren Maya, satiriza las consultas populares narrando una posible consulta a la Madre Tierra, quien forma parte de la Cuarta Transformación y le contesta que desde tiempos milenarios se ha necesitado un proyecto de tal magnitud que termine con parte de la selva y animales endémicos.

Asimismo, aborda temas como el desabasto de gasolina para combatir el huachicol a pesar de que el comercio y el transporte perdieran millones de pesos; la aprobación de la Guardia Nacional; la cancelación del nuevo aeropuerto cuando se tenían avances del 37%; la cooperación y elogios que ha sostenido el Presidente de México con Donald Trump, así como la austeridad republicana, situación que humoriza señalando que el presidente regalará la Cartilla moral de Alfonso Reyes como ansiolíticos e inductores del sueño.

“¿López Obrador lleva a la izquierda el poder?”, se cuestiona, y exalta el regreso de Elba Esther Gordillo y el Sindicato de Trabajadores de la Edicación; así como la creación del sistema de comunicación social en el que nombró titulares de varias instituciones a periodistas como Jenaro Villamil, Sanjuana Martínez y Antonio Álvarez Lima-Limón, quienes, apunta, cobrarán y obedecerán al gobierno.