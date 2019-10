López Obrador destaca coordinación con gobernador de Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que mantiene muy buena relación con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, con quien su gobierno ha trabajado de manera coordinada en el caso Culiacán.

Luego de los hechos violentos del jueves pasado en la capital sinaloense, por la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que cuenta con el respaldo del mandatario estatal.

“Todos los gobernadores nos han apoyado... Yo apoyo al gobernador sea del partido que sea”, expresó el mandatario federal en conferencia de prensa, donde se le preguntó sobre la relación con Ordaz Coppel.

Sobre este caso, reafirmó que “ayudó muchísimo para dejar en claro que es otra postura”, lo cual desconcierta a muchos; sin embargo, fue lo mejor proteger la vida sin balandronadas.

Agregó que el presidente no debe permitir que se violen los derechos humanos, por el contrario, castigar a quien los viole y acabar con esa práctica, “nada de ocultar las cosas para proteger a una corporación o a personas, funcionarios, eso nunca lo vamos a hacer”, enfatizó.

En ese sentido dijo que la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra, “si no fuese así, cualquiera podía traer a un tirano que no le tiemble la mano, que tenga mano dura y mala entraña y con eso se gobierna, pero eso no da resultados, no funciona y no lo quiere la gente”, dijo.

ijsm