“Le falta información a AMLO, sí hay riesgo de alza de $6 en tortilla”

La distribución a cargo de pequeños comercializadores (no de Maseca) es la que está sufriendo presiones en los precios del maíz. Involucra a las tortillas nixtamalizadas que se venden en el centro del país

Al presidente “le falta información y ha dejado a la deriva al 70 por ciento de los tortilleros del país”, aseguró a Crónica Sergio Jarquín Muñoz, presidente nacional del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana.

El alza en los precios del maíz de los últimos tiempos, tanto de Maseca como de otras comercializadoras, podría originar, dijo, un alza en el precio del kilo de tortilla hasta de seis pesos.

Según el industrial, quien representa a las principales organizaciones del ramo, el anuncio presidencial durante la mañanera de este miércoles, sobre la promesa de Juan González, dueño de Maseca, de no aumentar el precio de la harina de maíz –lo que aún está por verse-, ignora a quienes hacen tortillas nixtamalizadas, con base en la masa de maíz, ubicados principalmente en los estados del centro de la República.

Aunque Maseca es la principal acaparadora de maíz en México e incluso en otras partes del mundo, en su mayoría lo procesa para fabricar harina; el poco producto disponible a nivel interno es peleado por una veintena de comercializadoras, las cuales surten a los tortilleros de la Ciudad de México, Estado de México y otras entidades como, Hidalgo, Querétaro y Morelos.

Este diario publicó este miércoles un aumento mayor al 25 por ciento en la tonelada de maíz en las últimas semanas, coincidentes con la crisis sanitaria del coronavirus. En el problema están involucradas no sólo Maseca, sino el resto de las distribuidoras, lo cual ha expandido el riesgo de desabasto y aumento en el precio del kilo de tortilla, en perjuicio de millones de familias.

“Estamos muy preocupados con los dichos del presidente en la mañanera”, comentó Jarquín Muñoz.

-¿Miente López Obrador?

-Hay zonas del país cuyo porcentaje de uso de harina, la de Maseca, es mayor. Quintana Roo, por ejemplo, ocupa 80 por ciento en harina; Sinaloa, 60 por ciento, pero la zona centro del país y el área metropolitana, donde está la mayor concentración de gente, ocupa escasamente un 30 por ciento de harina para la producción de tortilla, el 70 por ciento es de maíz nixtamalizado. Maseca ha incrementado sus precios, las otras compañías también, y esto puede generar el cierre escalonado de tortillerías, porque ni siquiera se podrá sacar para los gastos.

-¿En los lugares donde se comercia tortilla nixtamalizada no interviene Maseca?

-Muy poco, compramos maíz para transformarlo en nuestros molinos de nixtamal en masa, y ocupamos un pequeño porcentaje de harina. A un precio de 7 mil pesos, como lo oferta Maseca, no podríamos subsistir.

-¿A qué porcentaje de los tortilleros afecta esta situación?

-Alrededor del 70 por ciento, porque la mayor concentración de tortillerías se encuentran en el centro del país, en el área metropolitana. Maseca acapara, sí, pero no es toda la industria, y el presidente no lo sabe. Necesitamos una audiencia inmediata con él, de lo contrario habrá desabasto y, en esta contingencia, sería gravísimo, porque es el alimento principal en las mesas de las familias. Maseca no vende el maíz para la tortilla tradicional, ese mercado lo tienen otras 20 comercializadoras más pequeñas.

Según el líder gremial, “aunque se mantenga estable el precio de la harina, no se resuelve la problemática; simplemente con tener maíz a un precio justo, garantizaríamos que haya tortillas. Lo ideal sería que no sólo Maseca, sino todas las comercializadoras, se comprometieran a no subirlo”.

Este miércoles, los industriales tenían programada una reunión con autoridades de Segalmex, pero fue cancelada por el anuncio presidencial de la mañana.

“El plan emergente que estábamos buscando era que en estos dos meses nos vendiera Segalmex del maíz que acopió en las últimas cosechas: 70 mil toneladas, para garantizar el abasto durante la contingencia del coronavirus. Segalmex tendrá aún mayo y junio para sacar sus requerimientos, con lo que viene de la cosecha en Sinaloa, pero ahorita se trata de sacar el barco adelante, porque se está hundiendo”.

-¿De plano?

-Es que no tenemos maíz, y el que tenemos está a cuenta gotas y carísimo, y si compramos a Maseca sería más caro. Si nos dan la garantía de que el precio por tonelada es similar al que tiene Segalmex, revivimos.

-¿A qué precio lo tiene?

-A 5 mil pesos la tonelada.

-¿Y a cómo lo están vendiendo las otras comercializadoras?

-Están entre 6 mil 100 y 6 mil 300 pesos. Si le compramos a Maseca aún nos iríamos más alto, y tendríamos que ajustar nuestro costo de producción en alrededor de 6 pesos más el kilo de tortilla. No vamos a poder sacar los gastos, es demasiado caro, no habrá maíz y tendremos que cerrar gradualmente.

TRES TIPOS DE TORTILLA EN MÉXICO

*Nixtamalizada, cuyos ingredientes son maíz, agua y cal, transformada en masa de maíz, y sólo un poco de harina. Es la más natural.

*Mixta, la cual ocupa un porcentaje similar de harina y de maíz nixtamalizado (masa).

*De harina al 100 por ciento, vendida en los supermercados.

