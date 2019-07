López Obrador: México no está en el umbral de una recesión

En Nayarit, afirma que “la Guardia Nacional va muy bien” y que él no se entromete en temas electorales de Baja California

Tras encabezar la reunión de seguridad en Tepic, Nayarit, el presidente Andrés Manuel López aseguró ayer que la Guardia Nacional va muy bien, y junto con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dieron el parte en el combate al narcotráfico, principalmente, en este estado, donde la lucha contra el trasiego de drogas, como cocaína, goma de opio, metanfetaminas y mariguana, principalmente, lo que se ha logrado casi de manera pacífica, aseguró el segundo.

El mandatario reiteró en esta gira de trabajo dos temas: que México no está en el umbral de una recesión y que él no se entromete en temas de elecciones, como en Baja California, ni en las acciones que realiza la Fiscalía General de la República, y se enfocó en hablar del tema que lo llevó a tierras nayaritas, que la estrategia para reducir los índices delincuenciales y trabajar en la campaña Juntos por la Paz para tender el apoyo a los jóvenes, para que no consuman drogas o dejen de hacerlo.

Y le cedió la palabra a Cresencio Sandoval, quien destacó la labor de los 380 elementos de la Guardia Nacional, desplegados desde el pasado 30 de junio en Nayarit 1 y Nayarit 2, además de que éstos son apoyados en tareas seguridad por personal militar y personal naval, por lo que en total hay un despliegue de mil 73 efectivos que han asegurado armas, vehículos y drogas al crimen organizado.

“En el análisis que se hizo de la incidencia delictiva, Nayarit ocupa el 27 a nivel nacional, con 77 homicidios dolosos de diciembre de 2018 a mayo de este año. Y en comparación con el mismo mes pero del año pasado el registro de ese delito era de 85 crímenes. El trabajo realizado hasta ahora en el combate a la comisión de ese hecho ha dado como resultado una baja de la incidencia de 9.4 por ciento”, aseguró el secretario de la Defensa Nacional.

Precisó que actualmente se reportan 6.51 casos por cada cien mil habitantes.

Sandoval González indicó que el despliegue de la GN se da en Tepic, en Bahía de Banderas y El Nayar.

Aunque reconoció que se avanza para frenar la violencia en la entidad, también aceptó que en esta lucha al crimen organizado se necesitan más policías e inteligencia para actuar más rápido. A la fecha, precisó, han sido puestas a disposición del Ministerio Público 194 personas —en siete meses—.

Y derivado de las detenciones y operativos ha habido tres agresiones con armas de fuego, una de ellas contra el personal militar; pero no precisó las bajas, síies que las hubo.

Por su parte, López Obrador confió en que poco a poco la Guardia Nacional irá dando resultados en la recuperación de la paz social.