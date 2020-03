López Obrador pide no usar reservas para frenar caída del peso mexicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este domingo que se avizora una crisis económica provocada por el coronavirus y la caída del precio del petróleo y ante ese escenario sugirió al banco central de su país no utilizar reservas internacionales para detener la caída del peso mexicano.



De visita en el estado de Oaxaca, sur del país, para supervisar la construcción de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, el mandatario recordó que en lo que va de su administración se han acumulado diez mil millones de dólares de reservas en el Banco de México.



"Y aunque ha habido inestabilidad y depreciación de la moneda, yo he sugerido, siendo respetuosos de la autonomía del Banco de México, que se cuiden las reservas", dijo López Obrador durante su discurso.



"Que no se intente detener la depreciación del peso sacando reservas, que nos aguantemos porque en todo esto hay también un buen componente de especulación de quién está sacando provecho de esta incertidumbre financiera", añadió.



El viernes, el peso mexicano frenó su desplome respecto al dólar, al cerrar la jornada en el mercado en 24.25 pesos por billete verde.



En la última semana, la divisa mexicana se depreció un 10.33 por ciento frente a la moneda estadounidense, precisamente, a causa de la crisis del coronavirus y de la bajada del precio del petróleo.



López Obrador explicó que su Gobierno cuenta con presupuesto para proyectos de infraestructura como en el caso de la citada autopista "porque no hay corrupción".



"Tenemos ese presupuesto sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas, sin endeudar al país, solo manejando con honradez el presupuesto y con (una política de) austeridad", apuntó.



Por ello, dijo que si le va mejor a México "y si no nos pega mucho la crisis económica que se está avizorando y sintiendo ya por el coronavirus, por la caída del precio del petróleo, si atemperamos esa crisis", quedaría pendiente la ampliación de la carretera de Oaxaca a Tuxtepec y con eso se completaría la comunicación en los cuatro puntos del estado.



"Pero no me atrevo a decir que vamos a mejorar esa carretera porque primero vamos a ver cómo nos va al enfrentar la crisis económica que se avecina, pero sí vamos a terminar lo que ya se inició", expuso.



Dijo que de superar la crisis se podrá comprometer a construir las carreteras de las ciudades de Tuxtepec y Juquila.

ijsm