López Obrador presume avance en las obras de Santa Lucía y Dos Bocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió ayer el avance que ya lleva su gobierno en dos de sus grandes proyectos en materia de infraestructura, como son la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y el aeropuerto de Santa Lucía.

En Palacio Nacional fueron presentados dos videos para dar a conocer el porcentaje de construcción de ambas obras.

Sobre la refinería de Dos Bocas, Tabasco, que se estima concluir para 2022 con una inversión de aproximadamente ocho mil millones de dólares, Rocío Nahle, secretaría de Energía , enfatizó: “Ya estamos en la urbanización de la refinería. Se pueden ver las primeras calles ya trazadas y vamos a continuar, incluso en estas fiestas navideñas”.

Hay 1.32% de avance para la colocación de arena en predio, además de 7.1 millones de metros cúbicos de material de relleno vaciado. Se cuenta con 18 equipos de compactación dinámica en un área de 55.74 hectáreas. Sobre el avance en comparación dinámica hay 53%.

En el video se destaca que se realiza el panel de la prueba de carga para cimentación profundas de pilas. Además, del inicio del trazo y la urbanización de las vialidades y sistemas enterrados. Se indicó, por último, que se trabaja en el depósito de arena con las dragas Lelystad y Athena.

Sobre el Aeropuerto General Felipe Ángeles de la Base de Santa Lucía, el gobierno del presidente López Obrador indicó que hay un avance general de la obra de 1.66 por ciento en 67 días, con la generación de empleos civiles generados de tres mil 842 y 500 militares laborando.

A la fecha, se han trazado 2,572,000 metros cuadrados. Se precisó que se han excavado 1,820,000 metros cúbicos, además de que se han conformado 560,000 metros cúbicos de plataformas.

La pista central 04C22C tiene una avance de 1.37%, la Torre de control de tráfico aéreo, 1.75%; eléctrica, 0.69% Eje troncal, 0.74%; el edificio terminal de pasajeros, 1.59% y el estacionamiento, 2.36%, además de la vialidad y barda perimetral, con 5%.

López Obrador dijo: “No es lo mismo hacer un aeropuerto en suelo firme que en un lago, no es lo mismo hacer un aeropuerto con un costo estimado de 300 mil mdp a un aeropuerto que va a costar 100 mil mdp; no es lo mismo terminar un aeropuerto en seis años que terminarlo en tres, en fin, hay ventajas; también no es lo mismo hacer un aeropuerto con honestidad que hacerlo con corrupción. Por eso es importante esta obra del aeropuerto de Santa Lucía”.