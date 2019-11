López Obrador quiere poner a la Estela de Luz una placa con la leyenda "Monumento a la corrupción"

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quiere poner una placa con la frase “Monumento a la corrupción” en la llamada “Estela de Luz”, edificada para celebrar el Bicentenario de la Independencia y el Centanario de la Revolución.

“Si hasta tengo ganas de ir a poner una placa ahí en Reforma que hicieron para el bicentenario, un monumento, la Estela de Luz, le quiero ir a poner una placa: ‘Monumento a la corrupción’”, declaró.

El mandatario federal comentó lo anterior en su conferencia de prensa matutina, como respuesta a las críticas del Partido Acción Nacional (PAN) por la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

La fracción parlamentaria blanquiazul denunció en rueda de prensa, que la sesión del Pleno en sede alterna, en la que se aprobó el presupuesto 2020, es impugnable.

Al respecto, López Obrador manifestó que la oposición está en su derecho de protestar; sin embargo, acusó que cuando el PAN estaba en la presidencia destinaban el presupuesto a gastos superfluos.

Sostuvo que hay documentos de cuánto estimaron que costaría y cuál fue el precio total.

“Pero eso ya se les olvidó, a mí no se me olvida. Yo perdono, pero no olvido. Entonces, entiendo que estén molestos, inconformes, pero ya cambiaron las cosas, ya es otra la realidad”, expresó.

