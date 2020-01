López y Fierro comparten liderato en Nacional de Aficionadas de Golf

Ambas jugadoras hicieron un primer recorrido de 72 golpes, par de campo, y a un impacto de distancia se colocó Amelia Mckee, representante de la New Mexico State University.

La neolonesa Cory López, ganadora en 2019, y la originaria de Mérida, Yucatán, Isabella Fierro, campeona en 2017, comparten la cima del tablero al concluir la primera ronda del Campeonato Nacional de Aficionadas de Golf, que se disputa en el Guadalajara Country Club.

Ambas jugadoras hicieron un primer recorrido de 72 golpes, par de campo, y a un impacto de distancia se colocó Amelia Mckee, representante de la New Mexico State University.

En la cuarta plaza se encuentran Elodie Chapelet (Golf Epherra/España) y Mónica Dibildox (Club Campestre de Saltillo), a dos impactos de diferencia.

Sigue en la sexta posición Isabella Caamal Solís (Yucatán Country Club), María Fernanda Martínez (Club de Golf la Villa Rica) y Alejandra Martín del Campo (Guadalajara Country Club), a tres golpes de distancia.

La campeona tendrá como máximo premio el pase directo al US Women’s Amateur, el US Girl Amateur, de 18 años o más, y el US Women’s Mid-Amateur, a partir de los 24 años, en este 2020.