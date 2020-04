Los Ángeles Negros y el romanticismo que reconoció la UNAM

“Estamos muy agradecidos con la vida, con el público y con dios que siempre nos ha bendecido desde hace ya 50 años de que empezamos en ese concurso en San Carlos que nos permitió grabar nuestro primer disco”, dijo Mario Gutiérrez, fundador de Los Ángeles Negros, una de las bandas románticas más importantes de Latinoamérica, a propósito del lanzamiento de su más reciente disco en vivo.

El fundador de la banda reflexionó sobre cómo aquellos tiempos en los que fundó el grupo, junto a Cristian Blasser y Sergio Rojas, eran privilegiados para las baladas: “El mundo ha cambiado, da muchas vueltas, pero la música romántica siempre está presente en la vida de las parejas latinoamericanas y eso ha hecho que los padres y los abuelos les transmitan esta música a las nuevas generaciones, las cuales también nos siguen mucho”, dijo.

Su más reciente producción se llama Antes de que nos olviden, el cual fue grabado en vivo en el Teatro Metropólitan: “Es muy hermoso ver cómo la juventud también se involucra con nosotros y con lo que estamos haciendo, además de agradecerle tanto a los artistas que se han encargado de hacer covers de nuestras canciones, lo que nos ha permitido en gran medida seguir muy vigentes en la industria musical, porque nuestras canciones han sonado en todos los géneros que hay, con Raphael, Los Tigres del Norte, La Sonora y Los Panchos, entre muchos otros”.

El músico explicó que también ven con buenos ojos que la gente no sepa que son originarios de Chile, pues llevan toda una vida en México: “Es algo muy hermoso porque nos ha pasado en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en México. Por eso cuando escuchamos que dicen que Los Ángeles Negros son mexicanos, nosotros respondemos, ¡sí señor!, porque una gran parte de nuestro corazón está aquí pero también en todo el mundo”.

A pesar del gran éxito que en medio siglo ha tenido la banda chilena, fue muy complicado lograr sacar adelante su última producción, porque Universal Music, no quería lanzar el proyecto, por lo cual la agrupación tuvo que costear la producción en su totalidad.

“Yo pagué el 100% de los gastos de producción creo que valió la pena porque medio siglo no es fácil, además de que contamos con grandes amigos que siempre han estado con nosotros como Juan Solo o Francisco y Mauricio Durán ex Bunkers”, comentó.

Más allá de todos los invitados y lo complicado de hacer esta producción, según Mario, el momento más importante, por el que valió la pena este gasto, fue la oportunidad de volver a estar junto Germaín de la Fuente, primer vocalista de la banda.

“La participación de Germaín de la Fuente fue muy especial porque él es un ícono que merecía estar con nosotros en estos 50 años, porque él fue el primer vocalista y el acreedor de los éxitos más importantes de nuestros inicios como ‘Volveré’, y ‘Tu recuerdo’, entre muchos otros”, enfatizó.

Mario Gutiérrez asegura que están empezando a planear la siguiente producción para Los Ángeles Negros y están aprovechando el tiempo que tienen en casa, debido a las medidas precautorias que distintos países alrededor del mundo han tomado por la pandemia de Covid-19.

“El grupo seguirá al margen de todo lo que está ocurriendo en este momento y seguiremos haciendo cosas nuevas desde nuestra oficina, además de que tenemos planeado hacer algunos conciertos cibernéticos como regalo al público que tanta alegría y ánimo le hace falta para superar lo que está ocurriendo en este 2020”, dijo.

Finalmente, cabe destacar que el Director Artístico y fundador de la emblemática agrupación chilena Ángeles Negros, Mario Gutiérrez, fue galardonado por la UNAM con el doctorado Honoris Causa por su excelencia profesional y destacado liderazgo a favor de la sociedad y la cultura mexicana.

“Yo sigo sorprendido como el primer día y sigo interrogándome porque me lo dieron, naturalmente no podía negarme a este grado tan honorífico que me brindaron. Lo tengo en la oficina como algo grandioso para mí, para los míos, para mí familia y a pesar de que me dicen que me lo merezco me cuesta trabajo creerlo”, concluyó.

havh