Los abuelos, entre coronavirus y el abandono de sus familias

El coronavirus ha provocado que los adultos mayores sean relegados por sus familias, ya sea en asilos o en el propio hogar.

La mayoría de quienes laboran lo hacen en la informalidad, es decir que no tienen prestaciones, incluso piden limosna o ayudan a los clientes en centros comerciales, pero las propinas bajaron a la mitad y de ellas depende su subsistencia, lo que frena el visitar a sus familiares en esta contingencia.

Inés tiene 79 años y lleva recluida tres semanas sin platicar con sus vecinos, que era su único pasatiempo, porque su hijo le pidió que ya no lo hiciera, pues se podría contagiar de COVID-19. Se queda sin compañía desde las 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde y asegura que ya no quiere vivir, dice que no soporta la soledad.

Otro caso similar es el de Don Juan, de 83 años, quien vive con su esposa Hilaria, que es ciega.

Su pequeño cuarto huele a polvo y orines, pues el sanitario no ha sido aseado varios días. Desde hace un mes no los visitan sus hijos, aunque viven con una hija en Coronango, pero ella no los atiende, pues junto con su esposo trabajan todo el día.

Antes de la contingencia recibían las visitas de sus otros hijos, al menos una vez a la semana, quienes los bañaban, lavaban sus ropas y aseaban. Eso se acabó. (Para leer completa la historia visite el portal de ­cronicapuebla.com)