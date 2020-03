Los actores Idris Elba y Danna García, positivo en coronavirus

El actor británico Idris Elba, de 47 años, anunció este lunes que ha dado positivo en la prueba del nuevo coronavirus, si bien asegura que por ahora no ha desarrollado síntomas y se siente bien.

En un mensaje en Twitter, el actor de películas como Vengadores: Infinity War y series como The Wire informó que ha permanecido aislado desde que descubrió que podía haber estado expuesto al virus.

“Esta mañana he dado positivo en el test del COVID-19. Me encuentro bien, no tengo síntomas de momento”, afirmó el actor, que detalló que planea quedarse en casa y “ser pragmático. Les iré informando sobre cómo me va. Que no cunda el pánico”, agregó Elba en un video divulgado a través de las redes sociales.

El actor subrayó la importancia de mantener la “distancia social” y lavarse las manos para tratar de frenar la propagación del virus: “Hay gente ahí fuera (con el virus) que no está mostrando síntomas y eso puede propagarlo fácilmente. En este momento debemos vigilar mucho”, señaló.

Por otro lado, también la reconocida actriz colombiana Danna García anunció este lunes a través de sus redes sociales que contrajo el coronavirus, por lo que deberá quedarse recluida hasta que supere la enfermedad.

Aunque la estrella de telenovelas como Pasión de gavilanes no informó dónde estaba, el equipo de la actriz en Miami dijo a Efe que García está en España, a donde viajó tres días antes.

La intérprete, de 42 años, ya había contado en Twitter que estaba de viaje e incluso había expresado su temor a bordo del avión que la llevó al Viejo Continente porque “todo el mundo” estaba estornudando, a pesar de que ése no es uno de los síntomas más comunes del virus.

Si bien no trascendió la razón que llevó a la artista a hacerse la prueba, las fuentes aseguraron que García se sentía bien y no tenía síntomas.

En Estados Unidos, el actor mexicano Mauricio Martínez, dio a conocer que se encuentra en cuarentena por dos casos confirmados de Covid-19 cercanos a él: “Es un amigo cercano, actor de Broadway, en donde también trabaja mi roommate. Llevo 3 días en cuarentena. En distanciamiento social. Esto es serio”, escribió.