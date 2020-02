Los Barrios tienen el 70% de plazas que entregaron en reordenamiento de 2007

Cerca del 70 por ciento de las plazas comerciales y predios que entregó la administración de Ebrard en 2007 a cambio de que los ambulantes se levantaran de las calles del Perímetro “A” fueron asignadas a la familia Barrios, encabezada por Alejandra y sus hijos Graciela, Diana y Sergio.

En aquel entonces el director de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública era el experredista Héctor Serrano y el representante de la administración capitalina que negoció y entregó a los dirigentes los espacios donde se tenían que reubicar a los ambulantes.

En aquel entonces Serrano entregó las mejores plazas y terrenos —excelente ubicación, mayor extensión y ya construidas— a la priista Alejandra Barrios Richard y sus hijos. Incluso dirigentes de vendedores ambulantes recuerdan que la persona con la que negociaba el ahora diputado independiente era Graciela Coronel, mujer que fue muy allegada al exsecretario de Gobierno, quien hasta le ayudó a impulsar proyectos como los taxis rosas, exclusivos para mujeres.

Según registros del Gobierno de la Ciudad en la administración de Marcelo Ebrard se entregaron 57 predios a vendedores irregulares para que los conviertan en plazas comerciales.

La mayoría, según fuentes del Gobierno de la CDMX e información de líderes de ambulantes, fueron asignadas los Barrios y dirigentes vinculados con dicha familia.

“Ellos tienen más de 30, unas 32 más o menos, entre predios y edificios que se convirtieron en plazas”, indicó un comerciante que vivió el proceso de reubicación del 2007 y anteriores “porque comenzaron con sus proyectos desde que llegó el PRD al Distrito Federal”.

Un ejemplo es Plaza Victoria, que se ubica sobre el Eje Central y que fue “la joya de la corona” en el plan de reordenamiento de Serrano, el lugar fue entregado a Alejandra Barrios; aunque hoy lo maneja su hija Diana Sánchez Barrios.

Sin embargo, según los ocupantes, no se les entregó a los comerciantes de aquella época, esos que acordaron levantarse de las calles del Centro Histórico a cambio de un espacio de trabajo.

Actualmente los ocupantes de dicha plaza pagan una renta de hasta 10 mil pesos por utilizar el espacio que les dio el Gobierno de la Ciudad para ofrecer su mercancía. Se los dan a los administradores de Diana.

Asimismo existen otros inmuebles que fueron entregados a los Barrios como la Plaza de la Iluminación, que es de la hija mayor: Graciela Coronel; ahí se sigue el mismo patrón: los locatarios no son dueños, les cobran por ocupar los locales.

En tanto que las plazas Iasis y del Estudiante, al oriente del Centro Histórico, fueron asignadas a Sergio Jiménez Barrios, en ellas el dirigente también cobra renta.

Algunos predios ubicados en la calle de Argentina, que fueron entregados a la mamá, Alejandra Barrios, son ocupados para distintos giros, pero no son manejados por los agremiados de su asociación.

Ella decide a quien se los renta o para que se ocupan.

El Gobierno de la Ciudad de México detectó que algunos dirigentes de vendedores ambulantes, favorecidos en la administración de Ebrard con la entrega de plazas comerciales y algunos predios, hicieron un uso indebido de estos espacios: los rentaron a terceras personas, ocupándolos para otro fin —bodegas, viviendas, estacionamientos y chelerías— o simplemente están vacíos; en tanto que sus agremiados, que supuestamente serían reubicados en estos lugares, regresaron a la vía pública, a pesar de que existía un compromiso de liberar las calles del perímetro “A” del Centro Histórico.

Por tal motivo, revisará los Permisos Administrativos Temporales Revocables para establecer la situación de las plazas y predios entregados desde 2007.

En una primera instancia se les dará a los dirigentes la oportunidad de regresar a sus agremiados a los espacios; inclusive de potenciar estos espacios.

De no obtener una respuesta favorable se les pedirá que los entreguen.

Y es que según la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum “se acabó la corrupción y se acabó el clientelismo”.

La mandataria indicó que la vía pública no se negocia y que habrá una nueva reubicación mediante el diálogo. “A nosotros no nos interesa establecer relaciones clientelares a cambio de votos”.

“A nosotros no nos interesa establecer relaciones clientelares a cambio de votos, eso se acabó, se acabó. Aquí es una ciudad de derechos y el derecho al trabajo tiene que ver con la defensa del trabajo de todos aquellos, que históricamente han trabajado en vía pública, que han tenido un espacio, que se le reconozca, pero no es a cambio de un favor político ni mucho menos de recursos económicos. Se acabó la corrupción y se acabó la clientela, y eso es lo que tiene a muchos muy desesperados porque vivían de eso”, aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno.

Y agregó: “En el caso del Centro Histórico, hay muchas plazas que se dieron a grupos de ambulantes o grupos de comerciantes en vía pública para no llamarles ambulantes, que están vacías, o que ellos mismos rentaron a terceros cuando no se podía. Cuando había un acuerdo de retirarse de la vía pública para concentrarse en las plazas. Entonces, están revisando todos los PATR, se les está dando la oportunidad de que regresen a las plazas, inclusive de visualizar más estas plazas, pero lo que no puede ser es que tengan la plaza y aparte estén de nuevo en la vía pública, cuando ya había un acuerdo —fuera con nuestro Gobierno o con otros gobiernos—”.

La afirmación fue por las manifestaciones que en los últimos días se han registrado por parte de vendedores inconformes con los operativos para retirarlos de las calles.

Sheinbaum Pardo indicó que en su administración las puertas están abiertas para escucharlos, pero aseveró que el derecho que ellos tienen al trabajo debe ser compatible con los acuerdos que se toman para que no ocupen los espacios en donde no se permite el comercio en vía pública.