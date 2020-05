Los comedores que mitigan el hambre en tiempos de COVID-19

Los comedores comunitarios de la Ciudad de México se han convertido en una alternativa para quienes, por la pandemia de la COVID-19 han perdido su empleo y no cuentan con los recursos para comprar alimento; una comida completa, compuesta por sopa, arroz, guisado, tortillas y postre cuesta 11 pesos.

En el comedor de la calle Tonalá 121-125 colonia Roma Norte, la fila se vislumbra desde las 11:30 horas.

Con un “buenas tardes, caballero; buenas tardes, señorita”, la señora Martha Elena Aguilar da la bienvenida a los comensales, quienes con recipiente plástico en mano ingresan uno por uno al establecimiento, con las pertinentes medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus.

“Hoy está tranquilo pero casi siempre hay mucha gente. Es una comida corrida, por lo general es sopa aguada, arroz, frijoles, un postre y tortillas; las que gusten las personas. Cuesta 11 pesos la comida. Son comedores que dependen del gobierno”, dice Martha, quien interrumpe la plática para atender a la gente que de nuevo se forma.

Derivado de la contingencia sanitaria, la afluencia de gente a los comedores comunitarios disminuyó, pues de recibir a un aproximado de 300 personas diarias, actualmente son 200 las que buscan una comida a precio económico.

“Lo que pasa es que ahorita no tenemos servicio dentro del comedor por la contingencia. Si ya está lista la comida abrimos a las 11:30 de la mañana y cerramos como a las tres de la tarde. Si el alimento se acaba más temprano la persona encargada vuelve a hacer más.

“Ya normalmente, antes de que sucediera lo del coronavirus, no viene la misma gente que la de antes, lo que pasa es que hay muchas personas que no les gusta cargar sus tuppers, pero nosotros ya no podemos dar plásticos. Los primeros días sí bajó, pero ahorita ya no. No se nos queda comida”, refirió.

La señora Martha Elena Aguilar, quien lleva 10 años trabajando en el comedor social, invita a quien esté pasando una situación económica difícil por la COVID-19 a que acuda a alguno de los comedores comunitarios en la ciudad.

Ella añora los tiempos en los que la gente se podía reunir y comer en el interior del establecimiento; espera que regresen pronto para, como todas las tardes, departir con los comensales, platicar y al final, agradecer por la comida brindada.

El resto de los Comedores Comunitarios en la CDMX se ubican en calle Río Becerra 39, Tacubaya; calle Progreso 150, Zona Urbana Ejidal; Santa María Tomatlán, Iztapalapa; calle Artificios 231, colonia Hidalgo y Álvaro Obregón y calle San Felipe 153-161 colonia Xoco, Benito Juárez.