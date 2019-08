"Los compromisos se cumplen", dice AMLO en spots previos a Informe

El Gobierno de México inició el fin de semana la difusión de spots en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de sus principales acciones de su administración, días antes del Primer Informe de Gobierno.

Con la frase "los compromisos se cumplen", en un primer spot el mandatario agradeció al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero y también "por estarme acompañando en la transformación pacífica del país, que significa separar el poder económico del poder político".

Ello, afirmó, con un gobierno "que represente a todos, que atienda a todos y respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos primeros los pobres".

En el segundo spot, en materia económica, resaltó que "no han aumentado los impuestos, el precio de las gasolinas, diésel, gas, la luz. No ha aumentado la deuda pública; lo que aumentó fue el salario mínimo, 16 por ciento, como no había sucedido en 36 años”.

El presidente subrayó que ahora se entrega más apoyo a los pobres y hay bienestar.

En materia de austeridad, en el tercer spot, refirió que ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales, pensiones millonarias para expresidentes, que no lo cuidan ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial, no hay avión presidencial, ni atención médica privada para altos funcionarios públicos.

En otro spot grabado en sus oficinas con su gabinete de seguridad, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo que “aquí estamos como todos los días de 6:00 a 7:00 de la mañana de lunes a viernes".

Agregó que a esas reuniones asisten los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, así como el comandante de la Guardia Nacional para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos”.

Todos los spots cierran con la frase "los compromisos se cumplen" y son parte de las actividades previas al primer informe de gobierno del 1 de septiembre.

ijsm