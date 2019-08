Los conciertos se han vuelto espectáculos de ciencia ficción, sin lírica: Laureano Brizuela

Luego de haberse presentado en días pasados en el Lunario del Auditorio, el intérprete Laureano Brizuela conversó en entrevista con Crónica, y señaló que es importante rescatar este tipo de espacios para tocar “verdadera música en vivo”.

“Recuerdo el México de antes y no es nada comparado con lo que me tocó ver, desde la falta y decadencia de espacios para hacer esas noches de música en vivo. Las parejas salían a disfrutar de un buen concierto y uno como intérprete, disfruta de esa cercanía, al menos es lo que yo disfruto, la gente cree que uno va por escenarios grandes y sólo piensa en eso, pero en esos espacios no hay mucha interacción y estás distante de la gente”, expresó.

Así mismo, compartió su opinión acerca de los cambios en la música y el régimen que han tomado en los últimos años: “Las disqueras deciden las canciones (que) salen y cuáles se deben tocar en los conciertos. El cambio general en la música no ha sido bueno, creo que llegó un punto donde ya se tocó fondo y uno se tiene que ir adaptando a todos esos cambios, pero hay que hacerlos de una manera inteligente y sin caer en lo mismo que todos están haciendo, la música se ha desgastado sólo por falta de buenos contenidos”, sentenció.

“El movimiento urbano ha tenido resultados porque la gente no exige, la gente no entiende que está pidiendo pura música programada, donde las voces se corrigen y se afinan, llevan muchos elementos de producción que al final del día sólo son distractivos. Los conciertos se han vuelto espectáculos de ciencia ficción, sin lírica. Cada vez hay más géneros desechables en el mundo latino, el mundo hispanoamericano en cuanto a música, es un mundo vacío”, agregó.

Así es como a sus 70 años de edad el compositor argentino hace un llamado a los músicos a crear espacios para los contenidos que él considera, de calidad: “Los músicos que se han juntado de Colombia, han deformado el carácter de la música en estos últimos ocho años, y sí, han abierto grandes escenarios pero para la música pregrabada”, concluyó.