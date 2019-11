“Los cuentos de Hoffmann es una ópera necesaria en tiempos de tormentos sociales”

"Jacques Offenbach (1819-1880) fue un compositor que celebraba la vida, echaba relajo y era partidario de que en el teatro se contara la vida de la gente de la calle, no de los héroes ni historias de mitos”, expresó el director escénico Benjamín Cann, a propósito de Los cuentos de Hoffmann, ópera en tres actos que se presentará los días 8, 10, 15 y 17 de diciembre en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Con motivo de los 200 años de nacimiento del compositor alemán nacionalizado francés, dicho montaje cerrará el ciclo de ópera 2019 del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Alonso Escalante Mendiola, director de Ópera de Bellas Artes, detalló que Los cuentos de Hoffmann fue la obra más importante de Jacques Offenbach, en la que se aborda el tema del amor desde el humor, la crítica y el terror.

El argumento de la ópera inicia cuando el joven poeta Hoffmann, acompañado por su amiga Nicklausse, se encuentran en una taberna contigua al teatro donde se escenifica Don Giovanni, de Mozart. Durante el intermedio llegan algunos comensales al bar, quienes, al ver al poeta, lo animan a cantar y a que les cuente la historia de sus célebres amoríos. Hoffmann accede y les comparte historias de Olympia, Antonia y Giulietta.

“Hemos elegido una edición diferente a la tradicional. Los cuentos de Hoffmann es una ópera que no terminó Jacques Offenbach, sólo la presentó en su casa ante unas amistades, pero el compositor murió antes de concluirla. Decidimos tomar la edición crítica y reciente de 2005 de Michael Kaye y Jean-Christophe Keck porque tiene una serie de precisiones que nos llevan a una lectura más cercana de Offenbach”, dijo Escalante Mendiola.

Para la interpretación en Bellas Artes destaca que una soprano interpretará cuatro papeles, al igual que el barítono. “Hay diferentes papeles que están repartidos en cantantes que se desdoblan. Parte del concepto de esta puesta en escena es el desdoblamiento de estos personajes”, explicó.

Benjamín Cann, director de escena, señaló que Jacques Offenbach era un compositor que escribía lo que hoy se denomina sketch.

“Era un tipo que se divertía y decidió iniciar una obra seria por su conformación estructural, pero cuyo tema es el de un hombre que está buscando el amor para encontrarle sentido a su vida y por eso eligió a Hoffman. Offenbach decidió abordar la ópera desde una gran pregunta: ¿qué contamos los seres humanos?”, dijo.

Una de las primeras líneas que canta el personaje central (Hoffman) es que en la vida hay que cantar, bailar y beber, añadió.

“Offenbach nos cuenta la historia de amores pasados con una intención de vida, de buscarle sentido a su propia existencia a través del amor, a través del canto y la poesía”, indicó Cann.

En palabras del director escénico, Los cuentos de Hoffmann es una ópera necesaria en tiempos de tormentos sociales.

“En nuestro actual contexto es importante saber que ésta es una ópera que habla de los hombres de hoy. Estamos llenos de tribulaciones, pero la vida tiene sentido porque cada uno de nosotros decide darle un sentido. Nunca encontramos el amor perfecto, ni el gobierno ideal, ni la ciudad idónea pero los buscamos y eso celebra Offenbach; él lo hace con música de excesos y de gran armonía”, aseveró.

DEBUT. En conferencia de prensa se anunció que el tenor mexicano Jesús León debutará en el Palacio de Bellas Artes con la ópera Los cuentos de Hoffmann.

“Es un gran placer cantar en mi país, nunca me hubiera ido de México si hubiera encontrado trabajo aquí, pero es un gran placer cantar en esta ocasión. Hoffman representa una puerta nueva en mi carrera y, en lo particular, me gusta el repertorio francés”, comentó el tenor.

Jesús León estudió canto en la Universidad de California en Los Ángeles y, posteriormente, en la Georg Solti Accademia y el Boston Opera Institute. Fue miembro del Domingo-Thornton Young Artists Program en la Ópera de Los Ángeles. En Italia trabajó bajo la guía de Mirella Freni, quien le otorgó la Beca Nicolai Ghiaurov. Su debut profesional tuvo lugar en Hermosillo, en 2004, como Nemorino en El elíxir de amor de Donizetti.

“Empecé mi carrera en Estados Unidos y he tenido invitaciones para cantar en México, pero por mis contratos en el extranjero nunca pude presentarme. Lo que me gustaría que sucediera para la ópera en el país es que hubiera más teatros y mayor movimiento para que los cantantes mexicanos no tengamos que mudarnos o ser residentes en otros países”, enfatizó.

El elenco de Los cuentos de Hoffmann es: el tenor mexicano Jesús León, la soprano rumana Letitia Vitelaru, el bajo-barítono estadunidense Philip Horst y la mezzosoprano también mexicana Cassandra Zoé Velasco. Además participan los mexicanos Enrique Guzmán, Violeta Dávalos, Rosendo Flores, Víctor Hernández, Rodrigo Urrutia, Álvaro Anzaldo, Juan Carlos López y Carlos Santos.