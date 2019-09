Los demócratas exigen acceder a las llamadas entre Trump y Putin

La mayoría demócrata en la Cámara de los Representantes sospecha que la llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, no ha sido la única realizada a un líder y que también podrían dejar al descubierto nuevos indicios de delitos que podrían añadirse al recién activado proceso de destitución (impeachment).

Ayer, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de los Representantes, Adam Schiff, declaró al programa Meet the Press, de la cadena NBC, que es urgente que se desclasifiquen las transcripciones de las llamadas de Trump con otros líderes extranjeros.

“Creo que la necesidad primordial aquí es proteger la seguridad de Estados Unidos y ver si en las conversaciones con otros líderes mundiales y, en particular con Putin, el presidente también minó nuestra seguridad”, dijo el demócrata Schiff, en alusión a la trama rusa sobre los ciberataques rusos a la campaña de Hillary Clinton durante las elecciones de 2016, que ganó el republicano.

Hace unos meses, el fiscal independiente que investigó la trama rusa, Robert Mueller, cerró el caso sin poder acusar a Trump de que autorizó o tenía conocimiento de la supuesta conspiración entre los hackers rusos y la campaña del republicano.

En el caso de la trama ucraniana, la Casa Blanca se vio obligada a hacer pública la transcripción de la llamada con Zelenski, por la fuerte presión tras publicar The Wall Street Journal que un agente de la CIA había intentado denunciar al presidente por sobornar al líder ucraniano, con el fin de que el exvicepresidente Joe Biden no lograse la candidatura demócrata y no impidiese su reelección en las elecciones de 2020.

La acusación asegura que abogados de la Casa Blanca ordenaron que los registros de la conversación telefónica se retiraran del sistema donde normalmente se almacenan y se trasladen a un sistema en el que se guarda la información más clasificada.

“Si hay un esfuerzo por ocultarlas y encubrirlas (este tipo de conversaciones), sí, estamos decididos a averiguarlo”, añadió Schiff.

Vuelco en las encuestas. La percepción de los estadunidenses sobre si se debe someter al presidente Donald Trump a un proceso de destitución ha dado un vuelco en su contra, a medida que han salido al aire nuevos detalles sobre la polémica llamada que hizo a Ucrania para perjudicar, presuntamente, a su rival potencialmente más peligroso en las urnas, Joe Biden.

El jueves de la semana pasada, un día después de que la líder del Congreso Nancy Pelosi abriera la puerta al impeachment, una encuesta de urgencia realizada por la Universidad de Quinnipiac reveló que el 57 por ciento de los estadunidenses no creía que el presidente debía ser investiga y sometido a un proceso de destitución, frente al 37% que sí lo creía.