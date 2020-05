Los ensayos y los fracasos

No hace falta ser muy listo para darse cuenta: el intento de Jaime Bonilla para prolongar (desde el venal congreso bajacaliforniano) su periodo hasta cubrir un lustro, provenía del laboratorio del Morena. Tanto como las permanentes maniobras de revocación del mandato, confirmación del mando o ratificación intermedia, como se les quiera llamar.

Hoy, cuando la Corte Suprema (Supreme Court, en EU), ha macaneado (para usar un término del beisbol) las extensionistas maniobras, no se sabe cuál escenario ha sido peor, si el cinismo en el empeño o el aplauso de quienes lo propiciaron y ahora lo ven caer.

Se debe tener la cara muy dura para celebrar hoy el fallo del tribunal superior cuando en la toma de posesión del extensionista Bonilla, patrocinador de campaña de YSQ, se maniobró, al menos declarativamente, en favor del fraude constitucional.

¿O ya no lo recuerda la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero? Quizá ella tenga un conveniente ataque de amnesia, pero no todos somos tan “am-necios” (ni tan amnésicos). Esto está grabado:

“Olga Sánchez Cordero: Ahorita a cabo de hacer una declaración importante.

“Jaime Bonilla: ¿Ah, sí, a ver?

“Olga Sánchez Cordero: Me dijeron, ¿es legal los cinco años? Les dije, es legal porque la norma está vigente y es una norma que así está.

“Jaime Bonilla: Todo lo que necesitamos, aunque no nos den los cinco años, con esto tengo.

“Olga Sánchez Cordero: Para mí, la norma va a pervivir”.

La auto promovida magistrada de la SCJN, cuya sabiduría jurídica ha sido puesta muchas veces en duda, ha quedado en un espantoso ridículo, superado apenas por el propio Bonilla quien en el extremo de la rabieta ha llegado a ofrecerse como chivo expiatorio a través de una licencia para promover a Morena en BC y de paso repudiar a su actual presidente, Alfonso Ramírez Cuellar, con la extraterritorialidad imaginaria: en BC, la presidente de Morena, es Yeidkol.

Si Bonilla no fuera tan repugnante, sería hilarante.

Lo peor es la otra maniobra: echarse encima de las medidas sanitarias y esgrimir la salud de los médicos baja californianos y sus muertes como mosca, para presionar al Poder Ejecutivo, de quien a la vez esperaba presiones hacia la Corte en favor del ensayo fracasado.

Perdió quien encargó el ensayo y quien lo llevó a cabo. La Corte los desbarrancó y de paso probó—al menos en este caso—su completa autonomía.

Lo único bueno es comprobar cómo toda esta manga no es igual a las anteriores. No, no son iguales. Son peores.

ALLENDE

En un afán de borrar sus criticadas palabras anteriores, el Señor Presidente puso dos ejemplos de médicos humanistas: El “Ché” Guevara y Salvador Allende a quien llamó el mejor presidente de América Latina. ¡Chale, hijín!

El “Ché” fracasó como médico y guerrillero. Y Allende como médico y presidente. La gestión de este último fue un desastre y si no se meten Nixon y Kissinger, las urnas lo habrían echado en poco tiempo.

Y el “guerrillero heroico” fracasó de plano: Fidel lo sacó de Cuba y en una aventura mercenaria lo cazaron en Bolivia.

Guevara conservaba pocas cosas de médico: su ilegible caligrafía, la cual dificultó la transcripción del aburridísimo “Diario” de su incursión boliviana y su labor montuna de dentista.

“…Después de dos días de profusas extracciones dentales en que hice famoso mi nombre de Fernando Sacamuelas (a) Chaco, cerré mi consultorio y salimos por la tarde… (junio 21)”

“…El asma me esta amenazando seriamente y hay muy poca reserva de medicamentos… (junio 23)… mi asma aumenta (junio 24)… mi asma sigue en aumento y no me deja dormir bien (junio 25)”

El único acompañante médico estaba herido. Y el Che, ahogándose. Como en Ecatepec con Coronavirus…

ENFERMOS

Juan Ramos López, Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (FGR), fue diagnosticado con coronavirus positivo.Ramos López llegó al cargo tras la renuncia de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.

En el sexenio de Vicente Fox -- cercano a Alejandro Gertz, el actual Fiscal General de la República--, se desempeñó como subsecretario de Seguridad Pública en el DF.

En la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados fue secretario de la Comisión de Marina. Antes, Director Jurídico en la Secretaría de Seguridad Pública de la capital del país.

Twitter: @CardonaRafael

rafael.cardona.sandoval@gmail.com

elcristalazouno@hotmail.com