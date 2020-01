Los gritos los convierto en becas, dice AMLO ante reclamos

Un día después de que la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) lanzó consignas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario aseguró que "los gritos los convierto en becas", y reafirmó que ya no habrá dinero para las organizaciones como sucedía antes.

Durante su conferencia matutina de este martes, López Obrador comentó sobre el incidente que tuvo ayer con la UNTA en Ayala, Morelos, durante un evento en esa entidad, y refirió que el enojo de los inconformes es porque ya no se le da dinero a su organización.

“Le dije a uno: ‘ya no va haber dinero a las organizaciones, va a ser a la gente, a los campesinos’ y no sabía yo que era el dirigente de la organización, sino no se lo digo, ya luego me dijeron que era el dirigente, pero la gente en Ayala muy bien, muy contenta, pero apenados por lo que fueron hacer este grupo”, afirmó.

La vispera, entre gritos y pancartas contra la construcción de la termoeléctrica en Huexca, integrantes de la UNTA y opositores al Gobierno Federal increparon al presidente López Obrador a su llegada al municipio de Ayala.

Además, los inconformes pidieron al mandatario federal que se retire del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, la pintura en la que aparece Emiliano Zapata "feminizado".