Los Gurlis enseñan a los niños a ritmo de rock, ska y heavy metal

Los niños pueden aprender a ritmo de rock, ska y heavy metal. Ese es el propósito del nacimiento del proyecto Los Gurlis, que nació de la iniciativa de Ricardo Delgado (ex-Ska-P y The Locos), mejor conocido como Pipi, y J. R. Iván Pozuelos, quienes llevaron su faceta paterna a la creación de una banda didáctica.

“Este proyecto nació porque tenemos hijos y cuando uno tiene hijos y escucha música, es bueno enseñarle con música. Además, este proyecto está apoyado con marionetas, un rollo que nos encanta mucho y que se ha perdido mucho, como los disfraces; es por ello que decidimos hacerlo divertido con ritmos accesibles para niños, con lo cual queremos ayudar a los padres en la educación de los pequeños”, explicó Iván Pozuelos, en entrevista con Crónica.

“Los Gurlis que vienen del planeta K, son unos simpáticos personajes que quieren demostrar con la fuerza de su música, porque son famosos en su planeta, que por un hecho fortuito les han traído a la Tierra, dispuestos a divertir y agradar” dijo Pipi, sobre el proyecto.

Sin embargo, cabe decir, que la finalidad de este proyecto, no es únicamente la de “educar” o divertir a los niños, si no, también, quieren que los padres comprendan lo que los pequeños quieren y de alguna manera también reeducarlos, tal y como se puede observar en su anterior sencillo “Hoy no quiero madrugar”.

“Se podría pensar que con ‘Hoy no quiero madrugar’, se apoya únicamente al pequeño porque a los niños siempre los páramos tempranos para el colegio, pero justo el fin de semana, es el papá al que le apetece despertarse tarde y es cuando los pequeños se paran temprano para jugar. Entonces esta canción refleja lo que quieren los niños y los adultos”, explicó Iván.

Una de las particularidades que tiene este proyecto, es la inclusión con la que cuenta, porque no solo tiene mensajes para niños o divierte también a los adultos, al mismo tiempo, sus videos musicales están acompañados por el lenguaje de señas.

“Existen muchísimos contenidos infantiles, pero, realmente, nadie ha pensado en las miles de personas con discapacidad auditiva y gracias a que empezamos a meter el lenguaje de señas. Nos empezaron a llegar miles de mensajes en redes sociales y de mails agradeciéndonos por no dejar fuera a este sector tan excluido, porque hay niños y adultos que tienen esta discapacidad que también quieren divertirse”, platicó Pipi.

A pesar de que el proyecto de Los Gurlis es un espectáculo para verse en vivo, por la música, las marionetas, los disfraces, las luces y el contenido, por el problema de salud mundial se ha tenido que detener este proceso; sin embargo, sus creadores nos revelaron que cada 20 días estarán publicando videos en sus cuentas oficiales, con consejos para explicarles a los niños lo que está pasando.

“Muchas veces que un amigo mexicano o sudamericano me pregunta mi opinión sobre este problema, siempre les contesto que esto no es una pendejada y por eso tienen que tomar las medidas de precaución y permanecer en casa, porque ahorita en España son muchos muertos por esta enfermedad y está afectando a todo el mundo, muchos talleres en nuestro país ya han cerrado, nuestro sector (música) está muy afectado, pero siempre salimos adelante”, enfatizó.

“También tenemos pensado hacer mini videos para subir a las redes sociales y a YouTube explicando a los pequeños lo que está pasando porque también es importante explicarles para que entiendan que hacer”, dijo Iván.

Actualmente Los Gurlis estrenaron este 13 de abril el tema “Los dedos de la mano”, con el cual pretenden hacer más fácil el aprendizaje de contar con los dedos de la mano a los niños al ritmo de ska.

ijsm