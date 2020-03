“Los hombres debemos educarnos para hacer sentir seguras a las mujeres”: Los Tigres del Norte

“Estamos a favor de los movimientos de las mujeres, últimamente les están pasando más cosas y es necesario escucharlas”, dijo Jorge Hernández, el vocalista de Los Tigres del Norte, una de las agrupaciones mexicanas más populares y quienes recuerdan que la música siempre ha sido un instrumento para hablar de las causas sociales.

De hecho, el tema de los feminicidios ha estado presente en sus letras como el corrido de “Las mujeres de Juárez” que lanzaron décadas atrás: “En nuestras historias siempre hablamos del abuso contra la mujer, son cosas que todo mundo sabe, pero se ha agudizado cada vez más en las situaciones de violencia contra las mujeres y acoso sexual”, expresó Jorge en conferencia de prensa.

“La mujer no tiene privacidad ahora con las redes sociales, están más expuestas y es una nueva forma de acoso, pero lo importante es ver cómo erradicar eso y que no le pasen tantas cosas a la mujer. Nosotros como hombres y mexicanos, aunque pasa en todo el mundo, debemos ver cómo ayudar a no generar abuso, los hombres debemos respetar a las mujeres, educarnos y, al contrario, hacerlas sentir seguras”, agregó.

Los intérpretes de “Jefe de jefes” y “La puerta negra” han sido símbolo de un movimiento social en la música, ya que han ocupado su voz, para decir lo que piensan y sienten, sin importar si es a base de corrido, ranchera o más. Considerados una leyenda en el regional mexicano, señalaron que continuarán ejerciendo ese poder que tienen para apoyar no sólo a las mujeres, sino a todo aquel que desee ser escuchado ante una situación de injusticia o violencia en México o Estados Unidos.

“A través de nuestra música, nos han señalado que hacemos sentir a la gente identificada, que es como si vivieran esas historias en la vida real. Por eso es por lo que tratamos de tomar proyectos que dejen algo positivo, además de hacer lo que más nos gusta, que es escribir canciones, subirnos al escenario y cantarle a toda la gente que nos ha seguido. Estamos buscando historias que tengan que ver con el día a día de las personas, aún hay muchas cosas por hablar y de las que pensamos formar parte, y vendrá un nuevo documental que seguramente también dejará huella”, añadió Hernán.

Y su palabra es la ley “es el nuevo espectáculo que traemos después de un año y estamos experimentando facetas distintas, es parte de lo que hace que nosotros experimentemos. Es bien sabido que el público pide sus canciones y no importa atenernos a las multas, brindamos shows de tres horas y media y hasta cuatro horas”, dijo Hernán, previo a su presentación el próximo 6 y 7 de marzo en el Auditorio Nacional.

Asimismo, recientemente lanzaron su álbum Y su palabra es la ley, un homenaje a los grandes clásicos de Vicente Fernández. “Es algo bien merecido y claro que fue con nuestra esencia, el señor nos dijo que le había gustado este material y eso nos honra a seguir adelante”, concluyó Hernán.