Los jóvenes heredarán el planeta, me alegro de que protesten: Mick Jagger

La estrella del rock Mick Jagger y el actor Donald Sutherland aplaudieron hoy las protestas de los jóvenes por el clima y pidieron más apoyo social a esta iniciativa, en la presentación de su película juntos en la Mostra de Venecia.



Lo hicieron mientras cientos de jóvenes ocupaban la alfombra roja del festival en esta ultima jornada, para reclamar medidas contra el calentamiento global: "Estoy feliz de que lo hagan, ellos heredarán el planeta", dijo Jagger al ser preguntado en una rueda de prensa.



"Nos encontramos en una situación dificilísima, en particular en Estados Unidos, donde todos los controles medioambientales creados para mejorar la situación han sido retirados por la actual administración", denunció el cantante de The Rolling Stones.



Jagger criticó, sin mencionarle, las políticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, y lamentó que, mientras que "Estados Unidos debería ser un líder mundial en el control del medioambiente, ahora ha perdido ese rol y está yendo en otra dirección".



"Estoy feliz de que se proteste en la alfombra roja o donde sea. Estoy con ellos", zanjó, entre los aplausos de los periodistas.



Después tomó la palabra Donald Sutherland para dar la razón a Jagger: "Las reformas hechas por la Administración de (Barack) Obama eran poco suficientes y ahora son destruidas", dijo el veterano actor, quien denunció también las políticas de Brasil y el Reino Unido.



"Ellos (los activistas) tienen que luchar más fuerte y deben tener el mayor apoyo posible (...) También los que defienden la inmigración", reclamó el actor canadiense.



A sus 85 años, expresó su preocupación por el futuro que aguarda a los niños de la actualidad y volvió a criticar a los gobiernos que no se preocupan de cuidar la naturaleza y no se esfuerzan por enfrentar el peligro del cambio climático.



"Están arruinando el mundo", denunció.



El cantante y el actor se encuentran en Venecia para presentar en la Mostra, fuera de concurso, la película en la que ambos han participado, "The burnt orange heresy", dirigida por Giuseppe Capotondi .