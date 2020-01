Los Karmann Ghia transitan por la independencia hasta ser “Los elegidos”

Inspirados por el icónico volkswagen que transportaba a El Santo durante varias de sus películas, Bambam (batería y percusión), Chikis (guitarra y coros), Karim (guitarra y coros) y Lui Atom (voz y bajo) decidieron realizar un homenaje a tan particular automóvil bautizando a su nuevo proyecto musical bajo el nombre de Los Karmann Ghia, el cual arrancó oficialmente en 2013.

“En realidad tiene muchas connotaciones y cuando empezamos a analizarlo, es un coche explosivo, tiene fuerza, es dinámico, además nos consideramos dentro de un viaje en el que buscamos nuestro propio sonido”, explicó Chikis a Crónica.

Sin embargo, fue en 2017 cuando sacaron su primer EP titulado Doña Diabla, compuesto por 6 temas, entre los que se encuentra su primer sencillo “Sangre fría”, el cual consideran más como un demo. Mientras tanto participaron en eventos con distintos conceptos como el Custom Fest, realizado en torno a la cultura biker (motociclista).

“Ojalá se den un tiempo para escucharnos e ir a algunos de nuestros shows en vivo y no sólo a nosotros, sino a muchas otras bandas que también forman parte de la propuesta independiente que existe actualmente. Espero que los nuevos públicos tengan esa disposición para buscar y darle una oportunidad a los nuevos proyectos que realmente tienen una buena propuesta, no es que no haya buena música actualmente, es que hay una gran desinformación sobre su existencia”, mencionó el guitarrista.

Desde entonces el proceso de producción no se formalizó hasta principios del 2019, con el surgimiento de “Los elegidos”, su más reciente sencillo grabado y producido por Poncho Toledo —quien fuera bajista original de La Lupita y Los Concorde— en X Tudio, quien también trabaja con ellos para el lanzamiento de “No más”, el próximo tema que planean lanzar en enero.

“Creo que uno de los primeros retos a vencer es tirar las barreras que te llevan a pensar que otras bandas son mejores sólo por venir del extranjero. El trabajo que tenemos que hacer es enfocarnos a ensayar y hacer buena música hasta sentirnos satisfechos con nuestro producto, sin preocuparnos por la demás oferta musical. No se trata de ver lo que otros hacen, sino lo que hacemos nosotros para llegar a más personas”, comentó Karim.

Ambos temas cuentan con su respectivo arte: Patricia (IG/@patricia_avilam) del colectivo Casa Chango (IG/@casachango88) es la responsable de la portada de “Los elegidos”, mientras que la ilustración de “No más” corrió a cargo de una allegada familiar de la banda, quien también realizará el videoclip de dicho tema.

Las dos canciones componen la antesala de un futuro material el cual pretenden lanzar a mediados del próximo año: “Lo que planeamos es sacar varios sencillos en el año y al final sacar un disco o vinil de edición limitada, pensando en la gente que aún disfruta de tener estos formatos físicos y de escuchar discos completos”, concluyeron.