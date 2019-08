Los libros y sus historias son una buena herramienta para formar nuestro entorno y construir nuestro mundo interno: Ana Goffin

"La educación actual necesita bases filosóficas, no requiere de recetas, pues la identidad profunda no se cocina así", entre una amplia serie de reflexiones realizadas a partir de investigación documental y de campo, Ana Goffin asegura que los libros y sus historias son magníficos aliados.

Cómo desaparecer una ballena y otras fábulas del empoderamiento es el título del libro escrito por la escritora y conferencista Ana Goffin, editado por Libros del Marqués, mediante el cual ofrece un estudio sobre ese estatus al que de una u otra manera los seres humanos aspiramos.

Es así que la también autora de la novela La vida tatuada en la piel presenta a sus lectores 12 apartados en los que desmenuza las aristas del comportamiento humano sin dejar de lado las aspiraciones que como individuos encontramos motivadoras y estimulantes para "bien vivir" y "bien estar".

Es en la introducción donde, la orientadora Humanista de Psicología Gestalt, nos relata la anécdota sobre la ballena muerta que fue hallada en las playas de Florence, Oregon (Estados Unidos) en 1970. Los habitantes -entre ellos autoridades- deseaban deshacerse de ella: explotándola luego de colocar dinamita debajo de su cuerpo (el mamífero contaba con una dimensión de 14 metros de largo y un peso que podría ir entre las 40 y 60 toneladas).

El resultado de la práctica que "eliminaría" ese inmenso cadáver fue atroz. Se puede ver en Youtube. En ese sentido, Goffin, realiza la siguiente parábola: "para desaparecer a la ballena (empoderarse) se requiere un trabajo serio y sostenido". "No por soñar llegas lejos, no eres grande por tener una buena actitud y aunque los obstáculos son parte de la vida, no siempre sabemos cómo sortearlos."

La escritora asegura "creo en las transformaciones surgidas del autoconocimiento y en las habilidades adquiridas que nos permiten expresar todo nuestro potencial".

El empoderamiento se define como un proceso que dota al individuo de una serie de herramientas para incrementar su fortaleza, mejorar sus capacidades y aumentar su potencial en el área social, económica e individual. Está orientado a la potenciación del bienestar desde la perspectiva de la sicología comunitaria, y, de acuerdo con el filósofo budista Daisaku Ikeda, consiste en "regular y controlar las funciones del corazón y de la mente".

Agrega la autora "Es un razonamiento válido porque abraza la idea de la persona adquiriendo poder para fundamentar la transformación individual y social. El verdadero poder personal descansa en la posibilidad de desarrollar habilidades para hacer frente ante las situaciones problemáticas, dolorosas o que representan un reto para ti”.

Goffin relaciona la lectura con la posibilidad de adquirir herramientas para concientizar y actuar en favor de la construcción de nuestro entorno y de nuestro mundo interno "cuando leemos, nuestro 'Yo' está frente a la palabra de un otro, quien nos lanza a vivir otras maneras de existir y nos arroja a mundos diferentes al nuestro, brindándonos, en consecuencia, el desarrollo individual de la empatía. Un libro es un simulador de la realidad, nuestra entrada a esas vidas, nos pone en su lugar: dentro de los zapatos de esos personajes”.

"Confrontar es una manera de poner en marcha nuestra mirada crítica y pensar el pensamiento de otros."

En su calidad de orientadora humanista y psicoterapeuta, ofrece los temas de su libro con la intención de que los lectores identifiquen herramientas que permitan analizar su vida y trabajar para conseguir un existencia diferente, más sana y funcional.

Cómo desaparecer una ballena y otras fábulas del empoderamiento se presenta el 30 de agosto, a las 19:00 horas, en la sala ExpresArte de la librería Gandhi Mauricio Acharubicada en Miguel Ángel de Quevedo 121, Guadalupe Chimalistac. Participan Gabriela Pérez Islas, Ricardo Sánchez Riancho y la autora.