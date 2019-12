Los mejores discos del 2019

Rumbo al cierre de una década, este año nos ofreció varios lanzamientos con expectativas a convertirse en discos icónicos tanto para la trayectoria de sus autores como para la escena musical y por supuesto, en el imaginario del público melómano.

Sin embargo, no todo se ha dicho de la música y mientras algunos realizan el conteo de los mejores discos (comerciales) del año, en Crónica decidimos darle cabida a destacar algunas joyas sonoras que deambularon dentro de la escena alternativa. Si no los has escuchado, es un buen momento para hacerlo antes que concluya el 2019.

Anima de Thom Yorke

Thom Yorke es un tipo que realmente no necesita mucha presentación. El hombre es un genio en lo que hace, ya sea con Radiohead, su proyecto madre; con Atoms For Peace, su banda alterna, o con su proyecto solista creando atmósferas y melodías minuciosas e inteligentes. Thom Yorke es un hombre inquieto que siempre está en búsqueda de más.

Anima es el nombre de su última entrega, la tercera como solista. Un disco temático que es acompañado por un cortometraje llamado con el mismo nombre, dirigido por el ocho veces nominado a los premios Oscar, Paul Thomas Anderson, el cual se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Tanto en el cortometraje, como en las líricas del álbum, Thom refleja un universo distópico, entre sueños y pesadillas que son bien llevados por melodías lúgubres, intensas y a su vez suaves, en medio de beats del Intelligence Dance Music, donde también lamparean sonidos de un house muy oscuro.Anima se ha convertido, quizá, en la mayor obra en solitario del músico inglés. Y por supuesto ha marcado, en definitivo, el hecho de que no sólo hay que referirse a él como “el integrante de...”.

Bandana de Freddie Gibbs & Madlib

Si hay algo que existe entre estos dos grandes personajes del rap, es la química. Freddie ­Gibbs y Madlib nos deleitaron con su segundo material colaborativo en el que podemos escuchar, track a track, pura magia en todas sus herramientas de composición. En 2014 demostraron la potencia de la fusión de su talento, en Piñata. Ahora Bandana es un trabajo que se inclina más al pensamiento y esencia de Freddie Gibbs, con letras de giro político y social, en el que tienen cabida algunas líricas sobre el entorno en el que se encuentran. La perfecta conjunción de esto se debe a la fina selección de samples que Madlib añade a las pistas, haciendo de Bandana un álbum casi cinematográfico e innovador, en el que a cada escucha siempre te encontrarás una sorpresa nueva.

i,i de Bon Iver

La agrupación liderada por el estadunidense Justin Vernon aterrizó al otoño con i,i, un álbum que solidifica muchas de las ideas que Bon Iver mostraba desde su primer y segundo disco, a través del folk, y con el tercero mediante la electrónica. En i,i todas esas ideas se vuelven una sola, fusionando el folk y la electrónica, con voces y coros entremezclados ante una calidez latente en sus canciones.

En esta cuarta entrega de Bon Iver, todo se encuentra en perfecta armonía: instrumentos de viento, acústicos y digitales, creando con esto un paisaje sonoro que es reconfortante, pero difícil de descifrar por su complejidad, demostrando así la madurez que Justin Vernon y compañía han adquirido a través de los años, convirtiéndose en uno de los máximos referentes para esta década.

Father of the Bride de Vampire Weekend

Tras largos seis años del Modern Vampires Of The City (2013), la obra cumbre de la banda natal de Brooklyn, regresó este año con Father of the Bride, un disco que tenía la vara muy alta luego del aquel último trabajo, aunado a la salida de Rostam Batmanglij, una de las principales mentes creativas de la agrupación.

El reto era complicado, pero Ezra Koenig y compañía lo afrontaron de la manera más sencilla: dejando fluir su música. Father of the Bride es un disco fácil de digerir, con canciones sumamente pegajosas y un imán de atracción donde resulta complicado sacártelas de la cabeza, manteniendo siempre aquel feeling (sentimiento) del pop barroco y de los ritmos africanos ya particular de ellos; añadiendo colaboraciones destacadas junto al multipremiado y ganador del Oscar, Hans Zimmer, Danielle Haim y al guitarrista Steve Lacy, integrante de The Internet.

Remind Me Tomorrow de Sharon Van Etten

Quizá le llegó un poco tardía la fama merecida a esta cantautora y actriz de Nueva Jersey. Y es que fue hasta su quinto material de estudio Remind Me Tomorrow, que Sharon Van Etten empezó a sonar fuerte. Remind Me Tomorrow es un disco valiente, que suena grande y poderoso, en su mayoría. Y que, cuando no es así, resulta emocionante. Con una narrativa clara y concisa de la vida de Van Etten, donde no es para nada complicado entender cuando se habla a sí misma en sus letras, a amores pasados y amores del presente.

Las canciones del Remind Me Tomorrow son por demás entrañables, con un ritmo en el que incluso se puede bailar debido a su gran manejo de sintetizadores en prácticamente toda las pistas, exceptuando una con guitarra acústica, la cual no por eso desmorona este gran material.

Ginger de Brockhampton

Si existe alguien que no ha parado de hacer música es Brockhampton, boyband nacida en Texas y que actualmente reside en California. Desde 2016 con un mixtape que pasó un poco desapercibido, su trilogía Saturation lanzada un año después y con Iridiscence (2018), los chicos de Brockhampton han evolucionado hasta posicionarse en la escena mundial de una forma brutal. Dicha evolución es notoria y prominente en Ginger, su quinta entrega en tan sólo 3 años.

En Ginger, los liderados por Kevin Abstract, se notan más unidos al no temer agregar en sus líricas sus traumas y frustraciones, inclinando la balanza hacia algo más melancólico y coherente, dejando de lado la agresividad de las producciones pasadas. En este material, Brockhampton emerge con hip hop, R&B y pop en una línea musical bien trazada, en la que una vez que empiezas a escucharlos, no es posible ir hacia atrás.

Schlageinhem de Black Midi

Desde Londres, Inglaterra, el 2019 vio nacer a una de las bandas más prometedoras de la década, con una propuesta fascinante en la que el noise, el math rock y el post punk dejan de ser sólo algo estridente y se convierten en algo “bailable”. Schlageinhem es el nombre del disco debut de Black Midi, un cuarteto poco convencional con canciones que son magnéticas a los sentidos, llevándolos desde la tranquilidad hasta lo más enérgico de la locura, conducidos por guitarras, sintetizadores, secuenciadores y una batería y voces tan irreverentes que se vuelve adictivo escucharlos.

El debut de Black Midi con Schlageinhem resultó una bomba, como en muy pocas ocasiones llega a suceder. No por nada obtuvieron una nominación a los premios Barclaycard Mercury Prize —otorgados por la Asociación Británica de Discográficas— dando uno de los mejores shows de las premiaciones, al tocar “bmbmbm” —presentación que se encuentra disponible en YouTube—.

Dogrel de Fontaines D.C.

La big band de rock del año y —sin miedo a equivocarme— de esta década es Fontaines D.C. En una historia que probablemente sea común por bandas como The Strokes, Arctic Monkeys, The Smiths, Oasis, The Stone Roses, The Velvet Underground y Joy Division, así Fontaines D.C. acapara con Dogrel, el boom desde su debut con letras directas, sociales y políticas desde la perspectiva de cinco jóvenes de Dublín, Irlanda, quienes cada que pueden hacen referencia a su ciudad.

Liderados en la voz por Grian Chatten —que bien podría ser la viva reencarnación de Ian Curtis de Joy Division—, Fontaines D.C. echa toda la carne al asador en Dogrel con letras más que maravillosas, llenas de inteligencia, sarcasmo y furia que paulatinamente se van tornando hacia el romanticismo. En Dogrel, se siente ese espíritu pulsante del next big thing que incita a salir a las calles y gritar cada tema. Fontaines D.C. es una de esas historias emocionantes que se repiten, pero que tienen que pasar muchos años para volverlo a sentir de esa manera tan fuerte.

IGOR de Tyler, The Creator

IGOR, ¿un personaje o la doble identidad de Tyler? Aún no se sabe con certeza. Lo que es un hecho es que IGOR le ha brindado al rapero de Los Ángeles, su mejor trabajo discográfico hasta el momento.

El sexto material de estudio de Tyler Okonma se sale de la tangente y opera dentro de vías que anteriormente ya habían tenido guiño con Flowerboy en 2015. En esta ocasión, la electrónica y el pop toman una gran notoriedad en los beats y acompañan las barras de un Tyler en desamor y confundido, incluso, por sus preferencias sexuales.

El nuevo álbum de Tyler, The Creator no es un disco cualquiera de hip hop, es un material dedicado a la exploración y revolución del sonido. Una apuesta que se torna arriesgada, pero que pone como total protagonista a la música en un sistema muy bien calculado de principio a fin.

Titanic Rising de Weyes Blood

El cuarto disco de la estadunidense Natalie Mering, mejor conocida como Weyes Blood, es sencillamente hermoso. Sí, hermoso sería el adjetivo perfecto que englobaría de lleno lo que Titanic Rising provoca al escucharlo.

La multiinstrumentista Weyes Blood, ofrece un golpe anímico lleno de positivismo, pero sin ser agobiante y asfixiante, un positivismo que resalta lo bello de vivir a pesar de lo doloroso que pueda ser el día a día en medio de los tiempos modernos, donde parece que la sensibilidad se está extinguiendo.

Natalie Mering, junto a su Titanic Rising, ilumina con su privilegiada voz cada track, con una esencia cósmica muy particular, navegando entre polvo de estrellas y cometas, ambientados por el más hermoso pop folk estilo setentero que nos hace pensar que estamos ante la Kate Bush de la nueva era.