Los Metro buscan hacer de la Ciudad de México una capital teatral

Casi normales, A los 13, Hello, Dolly!, El Beso de la Mujer Araña, Jesucristo Súper Estrella y Distroller, el miusikul fueron las obras con mayor nominaciones para los Premios Metropolitanos de Teatro 2019. Mariana Garza, Regina Blandón y Gustavo Egelhaaf se encargaron de dar a conocer los montajes participantes en las 30 categorías existentes.

La premiación se llevará a cabo el 21 de agosto en el teatro Telcel y para esta segunda edición habrá tres premios especiales: Premio del Público “Telcel”, Premio Escénica Ciudad de México y Premio a la Trayectoria, el cual será otorgado a la actriz Ana Ofelia Munguía.

El presidente de la Academia Metropolitana de Teatro, Sergio Villegas informó que en este año se inscribió un 30 por ciento más de trabajos artísticos en comparación con 2018. En total se postularon 254 obras y fueron seleccionados para la competencia 71 montajes (60 obras de texto y 11 musicales).

“Buscamos posicionar a la Ciudad de México como una capital teatral, porque somos una industria presencial, el teatro no viaja tan fácilmente como lo hace un libro o una película, por eso estamos convencidos de que esta ciudad es la capital teatral de habla hispana más grande del mundo”, expresó Villegas.

Entre las más nominadas resultó Casi normales, montaje estelarizado por Susana Zabaleta, éste recibió 13 menciones: Mejor Actuación Masculina de Reparto en un Musical, Mejor Actuación Masculina Principal en un Musical, Mejor Actuación Femenina Principal en un Musical, Mejor Adaptación de Obra de Teatro o Musical, Mejor Dirección de una Obra Musical, entre otros.

Le sigue Hello, Dolly! con 11 nominaciones, destaca la participación de Daniela Romo en la categoría de Actuación Femenina Principal en un Musical. La actriz se disputará el galardón con Chantal Andere, por su trabajo en El beso de la mujer araña, obra que logró posicionarse en nueve categorías.

A los 13 obtuvo diez nominaciones, entre las que destacan: Mejor Obra de Teatro Musical y Mejor Dirección. Mientras que Jesucristo Súper Estrella y Distroller, el miusikul lograron ocho nominaciones cada una.

Erik Rubín competirá en la categoría Mejor Actuación Masculina y Kalimba como Actuación de Reparto, ambos trabajan en la producción de Alejandro Gou.

La obra no musical más nominada fue Edipo: Nadie es ateo con nueve menciones. La ceguera no es un trampolín obtuvo siete nominaciones y La Tía Mariela Producida por Once Once Producciones logró posicionarse en seis categorías.

Michelle Rodríguez será la encargada de la conducción de los Premios Metropolitanos, además realizará un espectáculo lleno de humor.