“Los mexicanos no cooperamos”: Uso obligatorio de cubrebocas en el metro no se cumple

Debajo del extenso cubrebocas que, en realidad, le oculta medio rostro, Diana esconde una mezcla evidente de enojo, frustración y resignación. “Usan la máscara veinte de cada cien, velo tú mismo”, expresa. Ella era una de las personas que, chaleco oficial en ristre, regalaban gel de alcohol a miles de usuarios del metro este sábado a primera hora de la tarde en la estación Balderas.

“Si yo no les ofrezco gel, no vienen a pedírmelo. Espera, haré la prueba, para que veas”. Diana deja de exclamar “gel, gel antibacterial” y baja el brazo en el que aguanta el dispensador. Efectivamente, la gente pasa de largo. Sólo unas pocas personas se dirigen expresamente a ella para recibir el gel. Curiosamente, varios de ellos no usan cubrebocas.

“Hay gente que no cree que el virus sea real, o les dicen a los guardias: ‘Si él no trae, ¿por qué yo debo hacerlo?’”, lamenta Diana, sintiendo que estas actitudes hacen algo menos útil su trabajo. “Incluso algunos guardias de acceso no lo piden, aunque sea obligatorio”, añade. “Lo que pasa es que los mexicanos no cooperamos, no nos gusta seguir normas”, diagnostica, finalmente.

Tras entrar al metro se tardan dos segundos en localizar a personas que no usan mascarillas, incluso familias enteras, con niños pequeños, en vagones del metro. Una de estas usuarias es Elizabeth, que parece esperar a alguien en el transbordo de Balderas. “Lo traigo”, asegura, y enseña su máscara quirúrgica, “pero es que tengo dificultades para respirar”, se justifica.

Guadalupe sonríe ante la pregunta de por qué no porta el cubrebocas, que desde este viernes es de uso obligatorio en el metro de la Ciudad de México. “Se me hace ridículo, yo no creo en eso”, explica. Relata que ella es enfermera, pero que la despidieron. “He estado toda la vida cuidando enfermos, gente con sida, y nunca usé guantes”, como justificando que si nunca le ha ocurrido nada, ahora, a sus 55 años no tiene por qué ser diferente.

Al final, sin embargo, agrega: “De hecho traigo uno, pero no lo uso, ya ves que nadie lo hace. Y si me exigen que lo use, les diré: ‘a ver, denme uno, ¿por qué tengo yo que comprarlo?”.

En la estación Etiopía uno de los guardias rehúsa dar explicaciones sobre el uso obligatorio de las mascarillas cuando me presento como periodista, así que trato de sacar plática a otro oficial en Cuauhtémoc sin identificarme. “Antes vi que había cubrebocas, ¿ya no tienes?”, pregunto. ”No, se me acabaron, disculpe”, replica el joven. Explica que les otorgan 600 mascarillas por estación cada día, 300 al abrir, en la mañana, y otros 300 en la tarde, que deben dividir entre los dos grupos de torniquetes de acceso, uno en cada dirección de la línea.

“Se supone que sí es obligatorio el cubrebocas, pero no quieren usarlo, y no tenemos fuerza para hacer cumplir la sanción” (es decir, no poder acceder al STC), lamenta el agente de la PBI. “Mientras tenemos, los obligamos a ponérselo para entrar, pero cuando se acaban, ¿qué hago?”, agrega. Relata lo mismo que Diana: “Muchos me dicen ‘mira, éste no trae’, y les digo que eso es porque entró en otra estación”.