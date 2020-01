Los Parásitos de Bong Joon-Ho hacen historia en los Premios SAG

"En un mundo cuerdo esta película ganaría mejor película, pero... ya sabes... subtítulos", dijo el actor Choi Woo-shik, quien da vida al hijo de la familia protagonista de la aclamada Parásitos, de Bong Joon-Ho, en conferencia de prensa después de triunfar en los Premios SAG (Screen Actors Guild) al mejor elenco, en la primera ocasión en la historia que lo gana un filme de habla no inglesa.

La cinta triunfó una vez más en la temporada de premios en la edición 26 del Sindicato de Actores en una edición en la que incluso toda la sala se puso de pie para ovacionar al elenco al ser presentada durante la ceremonia realizada el pasado domingo, en un acto inédito, lo que para muchos es una forma de elevar el nivel de la industria.

“Es cierto que se ha cogido impulso y que somos parte de la competición por los premios, pero creo que hoy es realmente importante que estos actores hayan sido reconocidos por sus colegas, y ésa es la alegría más grande de la noche. En lo que respecta a los Oscar, nadie puede predecir qué ocurrirá”, dijo el director del filme en rueda de prensa.

Por su parte, Song Kang-Ho, intérprete principal de la cinta coral, agradeció así el premio en el escenario: “Aunque el título sea Parásitos, creo que la historia versa sobre la coexistencia y sobre cómo podemos vivir todos juntos. Pero ser honorado con un premio al mejor reparto hace que me plantee que tal vez no hemos creado una película tan mala. Estoy muy honrado por recibir este premio frente a actores tan increíbles y a los que admiro, nunca olvidaré esta hermosa noche, muchas gracias”.

Otro de los protagonistas de la noche fue Joaquin Phoenix que ganó como Mejor Actor por su trabajo en Joker y ofreció un emotivo discurso: “Cuando comencé a actuar e ir a audiciones siempre lograba ser finalista, muchos aquí saben lo que es eso. Siempre quedaba contra dos tipos más y siempre perdía contra uno en particular. Ningún actor decía su nombre por respeto pero los directores de reparto susurraban: ‘Es Leonardo, es Leonardo’”, dijo para referirse a Leonardo DiCaprio (Había una vez en Hollywood), a quien superó este año en los premios.

“Leonardo, has sido una inspiración por más de 25 años para mí”, le dijo y luego se dirigió al resto de sus colegas nominados. “Nunca has hecho una mala actuación, y eso me enoja, ojalá lo hagas”, le dijo a Christian Bale (Contra lo imposible); “tú deberías estar aquí arriba”, le dijo a Adam Driver (Historia de un matrimonio) y a Taron Egerton (Rocketman) le dijo “estuviste maravilloso, no puedo esperar a ver lo que harás en el futuro”. Finalmente cerró con una frase para la historia: “Estoy aquí sobre los hombros de mi actor favorito: Heath Ledger”, dijo sobre el fallecido actor, quien también interpretó al Joker.

La mejor actriz fue Renée Zellweger por su trabajo en Judy: “Estoy tan agradecida por el privilegio de dar vida a una de las nuestras y la más amada. Tengo que agradecer a mis colegas actores con quienes compartí esta celebración de la vida de Judy Garland, siempre será una de las más grandes bendiciones en mi vida”, dijo durante su discurso de aceptación.

El otro protagonista fue Robert De Niro, quien recibió un homenaje por su trayectoria y ofreció un discurso con propósito político contra a Trump, sin mencionar su nombre, en momentos en que el presidente enfrenta un juicio político en el Senado por cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso:

“Existe lo correcto y existe lo incorrecto y existe el sentido común, y existe el abuso de poder, y como ciudadano tengo tanto derecho como cualquier otra persona (...) de expresar mi opinión (…) Y si tengo una voz más fuerte debido a mi situación, la usaré cada vez que vea un flagrante abuso de poder”, concluyó.