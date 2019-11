Los periodistas y nuestros motes

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ,

PERIODISTA DE PRIMERA:

+El periodismo no es

un oficio de canallas

Leila Guerriero

Con la convicción de que tú no cabes en los siguientes renglones, pero con la sospecha de que el presidente López Obrador te sitúa en alguno de los adjetivos que suele usar para que, sobre todo, ningún periodista escape de los calificativos que con frecuencia nos dedica, en su permanente costumbre de generalizar cuando ofende, te mando la lista que un diario capitalino adelantó ya el miércoles pasado, por si deseas completarla. Ah’i te van, según los define el diccionario: Calumniadores.- Atribuyen o imputan falsamente a una persona palabras, actos o intenciones, con el fin de causarle daño o perjudicarle.

Hampones.- Conjunto de personas que viven en forma marginal, cometiendo acciones delictivas de manera habitual.

Fifís.- Adjetivo despectivo predilecto de AMLO, adjudicado a personas que tienen modales y actitudes delicados y exagerados.

Cajamanes.- (Del idioma español colombiano) Hombres acuerpados y robustos.

Pasquineros.- Autores de escritos anónimos de contenido satírico o crítico que se colocan en un lugar público.

Conservadores.- Partidarios de mantener los valores políticos, sociales y morales tradicionales y se oponen a reformas o cambios radicales de la sociedad.

Insensibles.- Que no son capaces de percibir sensaciones a través de los sentidos, o que son duros de corazón; que no son capaces de emocionarse ante la belleza y los valores estéticos y sentimientos como el amor, la ternura, etc.

Mentirosos.- Que dicen o manifiestan lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa.

Neoliberales.- Practicantes y/o defensores del liberalismo o el liberalismo tecnocrático, que es la corriente económica y política capitalista inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico, o primer liberalismo, desde las décadas de 1970 y 1980, que apoyan una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía a favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado.

Corruptos.- Funcionarios o autoridades públicas que han sido corrompidos; sustancias, cuerpos que están corrompidos o descompuestos. La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros. Disolutos, licenciosos, viciosos…

Si se trata de insultar, mucho o poco, a cualquier persona pero sobre todo a los periodistas, AMLO afirmó el miércoles pasado, respondiendo a una colega española que asistió a la acostumbrada mañanera presidencial:

“Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas.., nosotros no utilizamos un lenguaje ofensivo. No los vemos como nuestros enemigos, sino como adversarios.”

Como podrás confirmar, ya el presidente López Obrador se estaría divorciando de los instrumentos lingüísticos que utilizó, desde sus primeras mañaneras como regente de la aún Ciudad de México y convirtió en la plataforma prepreprepreelectoral que adoptó contra la normatividad constitucional y nadie, ni su gran enemigo Fox —quien de plano se rajó…—, lo frenó ni lo acusó de abusar del lenguaje que todo funcionario público tiene prohibido usar.

O sea, Julio, que el Presidente de la República está renunciando al lenguaje que le ayudó a llegar a donde hoy se encuentra, o está mintiendo para evitar que sus principales o más usadas malaspalabras le puedan perjudicar en la etapa siguiente de su carrera política, que es el crimen del principal objetivo adoptado por su héroe revolucionario, Francisco I. Madero, con un arma ten sencilla y tan profunda como fueron las cuatro escasas palabras que le integraron a la Historia de México:

Sufragio efectivo, no reelección…

Internet: Lmendivil2010@gmail.com

Facebook: Leopoldo Mendívil

Twitter: @Lmendivil2015