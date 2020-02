Los reyes del dolor, en busca del animal más venenoso

Las picaduras de alacranes, serpientes y avispas dejarán todo su veneno en los brazos o alguna otra parte del cuerpo del biólogo Adam Thorn y del domador profesional de animales Rob El Cavernícola Avella, quienes se consideran los Reyes del dolor.

Ambos amantes de la naturaleza, pero adictos al dolor, pondrán a prueba su fuerza y soporte, al enfrentarse a diversas criaturas, las cuales, ellos mismos han elegido para medir el grado de dolor que pueden sufrir al recibir cierta picadura o mordida. Viajarán por el mundo en busca de especies mortíferas y venenosas.

No se trata de un documental cualquiera, ya que no solo investigan las especies, sino que prueban con ellos mismos las consecuencias que podría tener el veneno de cada especie. Y no es algo que recomienden que experimenten, ya que están bajo la supervisión de un médico, quien en todo momento los revisa para cerciorarse que todo vaya bien.

Más que una serie, Reyes del dolor, es una muestra de la realidad y de lo que ciertas especies pueden provocar. Muchas veces, las personas que han viajado a lugares desconocidos, han sufrido distintas picaduras, que muchas veces no se les da importancia y pueden llegar a la muerte.

Adam y Rob decidieron experimentarlo, con el fin primeramente de que la gente tenga precauciones, así como establecer un ranking del dolor con el rigor científico que posteriormente pueda ayudar a salvar vidas y prevenir muertes.

Este par, se inspiraron en el índice del dolor del entomólogo norteamericano Justin O. Schmidt, quien en 1983 sacrificó su cuerpo por la ciencia y fue deliberadamente mordido y picado por una amplia variedad de insectos. En su libro The sting of the wild, Schmidt describió sus diferentes respuestas al dolor y lo clasificó una escala del 1 al 4.

Más de 35 años después, Adam Thorn y Rob Alleva llevarán la investigación

Más allá al dejarse picar por las criaturas más mortales clasificándolas en una escala de 30 puntos con nuevas categorías que incluyen intensidad, duración y daño.

Así que seguramente sufrirás de tan solo verlos, ya que inclusive ante unas picaduras, han dicho “ya no más”. Testimonios de primera mano que seguramente harán que no quieras estar expuesto en ciertos lugares.

Esta primera temporada dio inicio este 19 de febrero en punto de las 21:50 horas por History y a través de la App History Play.

