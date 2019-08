Los sabores de artificio y la llegada de la comida rápida

En los años 80 no existían los servicios a domicilio de la llamada “fast food”. Si bien iba, y se estaba en rumbo, se podía conseguir una pizza de Shakey´s o de Pizza Hut. Era eso, o moverse hacia los rumbos donde ya había alguna pizzería no de franquicia estadunidense, pero con su público bien ganado: una en la Del Valle, una en la Roma, acaso una en la inmensidad de Avenida Instituto Politécnico Nacional. Unas pocas sucursales de eso que entonces se llamaba Kentucky Fried Chicken y no había más. Pero la vida empezó a cambiar cuando, en octubre de 1985, pese a la conmoción que vivían los mexicanos por los terremotos, se abrió el primer McDonald´s en territorio mexicano.

Ocurrió lo insólito: largas filas para comprar una hamburguesa. Atrás se quedaba el legendario Burguer Boy. Entrarían, a partir de allí, numerosas franquicias de la comida rápida que, a la fecha, siguen incrustadas en la dieta nacional. Eso sí, el mexicano jamás le ha hecho mala cara a las hamburguesas a los hot dogs de carrito callejero.

Eran días de crisis económica, con padres y madres que trabajaban: Poco dinero y poco tiempo de calidad. Aparecieron los sustitutos de crema, de queso, de jugo de frutas. Para una familia que vivía a las carreras, era mucho más sencillo abrir un sobre de Tang, con todo y su sabor a falsa, falsísima naranja, poner un par de cucharadas de Licuado Instante —sabor plátano, fresa o chocolate— y asumir que los chamacos de la casa bebían “algo” como “jugo de naranja” o “algo” como licuado de huevo y plátano o de huevo y fresa —eso no existía en la vida real— o de huevo y chocolate.

El cambio en la dieta de los mexicanos fue drástico, y, quizá, inadvertido. Ahí está el origen de la epidemia de obesidad que hoy padecemos. Es, en la segunda mitad de los 80 cuando, con las mil y una botanas, platillos congelados, todo listo para consumirse después de unos minutos en los hornos de microondas que ya eran más abundantes, cuando apareció uno de los productos más discutibles de la alimentación nacional: las sopas de fideos instantáneos. Consumidos por los jóvenes que trabajaban en las maquiladoras de la frontera norte, llegaron al centro del país como una curiosidad, como un alimento emergente. Así se convirtieron en una de las más grandes imaginerías nacionales. Entonces, como ahora, la gente pensó que eso, los fideos sobrecondimentados que nada más requieren un poco de agua hirviendo, eran alimentos de verdad.