Los sincrotones dieron el primer avance para buscar cura al COVID-19: Herrera Corral

Los aceleradores de partículas y el legado Dorothy Crawfoot Hodgkin (1910-1994) han sido el primer paso del esfuerzo internacional por encontrar una cura para el COVID-19, pues gracias a ellos conocemos la estructura de este coronavirus. El Sincrotrón de Berlín y el Sincrotrón DIAMOND de Inglaterra, donde actualmente se analiza la composición del coronavirus SARS-CoV2, así como el Sincrotrón de Shangai, donde se realizó la secuenciación del virus en tiempo récord, utilizan el método que nos fue legado por la Premio Nobel de Química, Dorothy Hodgkin.

“Para poder encontrar el remedio al COVID-19 se necesita saber cómo es una proteasa —la enzima que hace que el virus se replique—, necesitas la estructura atómica. Fue Dorothy Hodgkin la que nos dijo cómo obtener esa estructura, ideó en 1969 el método para hacerlo y le dieron el Premio Nobel por eso”, dijo el científico de partículas elementales y altas energías e investigador del Cinvestav, Gerardo Herrera Corral.

En entrevista, el físico y Premio Crónica señaló que con el método de cristalografía de rayos X que inventó, Hodgkin dio inicio al estudio de moléculas biológicas complejas. A ella le debemos el conocimiento de la estructura de la penicilina, que no se conocía, y la de la vitamina B12, la más compleja de las vitaminas.

“Ella descubrió la manera de cristalizar átomos complejos. Ese cristal ya lo puedes analizar, le mandas rayos X y ves su patrón de difracción (la manera en que se dispersan los rayos). Lo que esta gente —bioquímicos moleculares— ha hecho es entender ese patrón, estudiarlo, y encontrar una estructura atómica.”

Desde entonces es así como se ha analizado la estructura de los virus, hasta la aparición del VIH, que fue un escándalo mundial. “Se tardaron cuatro años en encontrar la estructura porque el método era la cristalización de la proteasa, pero era una molécula muy grande y no se podía cristalizar toda para ver su patrón de difracción. Mientras no tengas eso no tienes remedios, no tienes antivirales, no tienes nada”, comentó Herrera.

Agregó que si ahora la estructura atómica del SARS-CoV-2 se encontró en cuestión de semanas, es gracias a dos grandes aportes fundamentales. Por un lado, en 2017, los premios Nobel de Química encontraron una manera de cristalizar pedazos de la proteasa y hacer un análisis serial —de serie— y hacer el patrón de difracción por partes. Por el otro, las fuentes de rayos X mejoraron.

“Si éstos (rayos) son poco “brillantes” (intensos), el proceso es muy lento. Entonces las fuentes de rayos X pasaron a ser aceleradores de partículas: sincrotrones”, apuntó.

Los sincrotrones son aceleradores donde se tiene a los electrones girando. El cambio de velocidades al que se somete a los electrones produce radiación tangencial. “Los chinos llevaron el virus al Sincrotrón de Shangai. Ahí descifraron en tan sólo cuatro semanas, la estructura molecular del virus, pero sobre todo de la proteasa.” Subieron la información, y los demás sincrotrones del mundo se pusieron manos a la obra.

La visualización de los componentes a nivel atómico permite entender cómo funciona el virus. Entre los aportes recientes de los aceleradores de partículas se encuentra la representación tridimensional de la proteasa principal de SARS-CoV-2 obtenida en el Sincrotrón DIAMOND de Inglaterra, un paso importante para el desarrollo de la vacuna.

“En el sincrotón de Berlín, la semana pasada encontraron ya 50 compuestos que se podrían acoplar al virus como fármacos inhibidores. Los están probando y eso lleva tiempo porque hay que hacerlo en laboratorio: ver qué se acopla, luego ver si lo inhabilita, luego probarlo en humanos y medir efectos colaterales, que no vaya a afectar al paciente de otra manera. Es un procedimiento muy largo, por eso no se va a obtener en meses. Pero si no tienes la estructura de la proteasa no puedes comenzar”, apuntó Herrera Corral.

En tanto que divulgador de la ciencia, también compartió en sus redes sociales información sobre cómo se analiza la estructura de la proteasa principal del COVID-19: “Se toma una de las casi 600 muestras de la proteasa que se encuentra en nitrógeno líquido, para llevarla a un soporte especial. Una boquilla de gas enfriado mantiene a la muestra en su estado cristalino. Se registran 3,600 imágenes de rayos X difractados en el cristal de proteasa mientras la muestra rota. Se reconstruye la imagen tridimensional de la proteasa y luego se identifican compuestos químicos”, publicó.

Añadió que el papel de los físicos y su enorme labor en los desarrollos médicos casi nunca se ven, “porque se quedan atrás, ya luego entran los biólogos, los médicos, y el que te da la pastilla es el héroe. Pero eso comenzó con una cadena de investigación, en un acelerador de partículas. No se puede iniciar el proceso de probar compuestos que inhabiliten el virus si no tienes una estructura de ésta, ése es el primer paso. Los aceleradores están en la medicina. Por eso debemos dejar que los físicos jueguen”, concluyó.