Los talleres de Pilares aún no inician sus actividades

Los talleres en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) iniciarán a más tardar el 15 de febrero, comentó ayer el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, porque aún no se concluyen con los trámites de recontratación de los talleristas como lo prometió el pasado 8 de enero, donde aseguró que habría continuidad del 95% de dichos beneficiarios.

“No han empezado las clases porque salió el listado (de los seleccionados) el pasado martes, evidentemente tenemos que respetar 5 días a efecto de quien quiera hacer revisión de su caso puedan tener acceso a la revisión. Detectamos 13 personas con error en la colocación del nombre al momento de inscribirse en el sistema, entonces aparecían sin antecedentes”, dijo.

No obstante, artistas pertenecientes al programa social Talleres de Artes y Oficios Comunutarios (TAOC) señalaron que el Secretario incumplió con la recontratación de ese 95%, además de que el puesto más alto del programa: facilitadores, desapareció y en su lugar se crearon dos puestos: mediadores y monitores.

“A raíz de la lista de beneficiarios del TAOC 2020 deseamos expresar nuestra inconformidad debido a que el proceso ha dejado fuera a numerosos compañeros comprometidos y competentes. Sabemos que el cargo de mediadores, el perfil de más alto ingreso y responsabilidad, ha sido cubierto con gente de nuevo ingreso al programa”, expresaron.

Eso desestima la experiencia de los compañeros en el programa, añadieron, por lo que solicitamos la transparencia del proceso de selección.

Suárez del Real precisó que no se reincorporó al 4.9% de beneficiarios. “Si tomo el número de continuidad que son 1,087 personas, 60 no se incorporaron de nuevo, eso significa el 4.9%”.

Sobre la desaparición del perfil de facilitadores, Benjamín González, director general de Vinculación Comunitaria, justificó que fue porque se necesitan personas que crean en el actual gobierno.

“El perfil de la persona que necesitamos ahí es un perfil que esté convencido en el proyecto de gobierno. Si ahí hay alguien que no lo está, no es que sea malo ni bueno, simplemente no es funcional. Necesitamos gente que tenga mística en esto”, comentó.