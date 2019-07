Los Vengadores nuevos reyes de la taquilla

"O el Ngati Kamele, te veo Marvel. Felicitaciones a Avengers: Endgame por ser el nuevo rey de la taquilla”, fue el mensaje que le dio el cineasta James Cameron al talento detrás del filme de Marvel que el pasado fin de semana llegó a superar a Avatar (2009) como la cinta más taquillera de toda la historia. Tuvo que pasar una década para que el fenómeno del cine de superhéroes lograra romper la brecha.

La primera parte del mensaje se trata de una frase popular del idioma nativo de los Na’vi, la raza principal que aparece en Avatar. Significa literalmente “Te veo” (aunque en el filme tiene un significado más profundo y más cercano a un “te reconozco y te respeto”), y por ello Cameron lo está utilizando para reconocer el éxito del filme.

El mensaje está acompañado por una imagen que une simbólicamente a Avatar y Vengadores con Iron Man rodeado de los bosques de Pandora. Luego, los hermanos Russo respondieron la felicitación: “James Cameron, eres una razón monumental por la que nos enamoramos del cine en primer lugar. Gracias por siempre inspirarnos y abrir los ojos del mundo a lo que es posible. No podemos esperar a ver dónde nos llevas a continuación”, escribieron en Twitter.

El hito tuvo lugar el pasado sábado, momento en que la película de Marvel llegó a una recaudación de 2 mil 790 millones de dólares superando a Avatar, cuya carrera en la taquilla había terminado en 2 mil 789 700 millones.

El año pasado, durante una charla con Joe Russo por el estreno de Infinity War (precuela de Endgame), el cineasta compartió a Crónica la posibilidad de llegar a romper el récord con alguno de los dos filmes: “Estoy consciente de que alguna puede ser la ­película más exitosa de la historia, de hecho, ésa fue una de las razones por la que hicimos esta película. Por el desafío. Estamos conscientes de la escala que tiene el filme , y aunque no queremos ponerle más presión a la película de la que ya tiene, sí tratamos de satisfacer todas las expectativas del público”, explicó el realizador.

“Después de sentir esta pasión por haber contado la historia de las películas de Marvel en los últimos 10 años, nuestro trabajo y mayor responsabilidad era crear un evento espectacular donde estos fans puedan ver a sus personajes favoritos en la pantalla juntos por primera vez, a una escala enorme”, agregó.

PUNTO DE QUIEBRE. “Lo dice bien Robert (Downey Jr.) en el tráiler de Endgame: ‘parte del viaje es el final’. Hace cinco años empezamos a pensar en hacer algo espectacular, algo que no se ha visto hasta ahora, poner un broche final a una saga de superhéroes”, dijo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en la presentación del filme en Los Ángeles. Aquel universo cinematográfico que él mismo inició en el 2008 con el estreno de Iron Man, ahora tiene un punto de quiebre pues cerró la Fase 3 del mundo cinematográfico de Marvel, cuya Fase 4 arrancó con El hombre araña: Lejos de casa.

En una lectura más social, el triunfo de Endgame como la más taquillera de la historia supone un argumento en el debate sobre la monopolización de las salas de cine. Basta con echar un vistazo, en México Infinity War y Endgame se estrenaron en el 96 por ciento de las pantallas de los cines del circuito comercial en México.

En la mencionada charla con Crónica, Joe Russo habló de aquellos cineastas que han manifestado su descontento con el cine de superhéroes entre los que figuran David Cronenberg, David Fincher, James Cameron o el mexicano Alejandro González Iñárritu, este último quien llegó a decir que este tipo de cine era “genocidio cultural”.

“Ellos no entienden cómo es que el mercado ha sido tomado por estas películas y se sienten marginados o se las ven más difíciles para lograr sus propios proyectos, así que entiendo su frustración, pero yo he hecho películas independientes, he hecho televisión, he hecho películas grandes y pequeñas, comedia y drama, y creo que puedes realmente adentrarte a descubrir todo tipo historias por contar, sobre lo que quieras hacer”, explicó Joe Russo, en entrevista.

“Es como que la televisión está en una época de oro ahora, hay historias maravillosas que se están encontrando para la televisión y creo que el público y sus gustos están cambiando, por lo tanto creo que es un momento de alterar cosas y hay que entender y escuchar al público más que nunca, en vez de tratar de forzar su voluntad”, añadió el realizador.

Aunado al éxito de Los Vengadores, Marvel ha tomado por asalto la edición 2019 de la Comic-Con de San Diego en donde ha anunciado seis filmes más que formarán parte de la Fase 4 de su universo fílmico, además de cinco series.